LOS ANGELES - Dwayne ‘The Rock’ Johnson dikabarkan menjadi salah satu aktor berpenghasilan terbesar di Hollywood. Bapak tiga putri itu diketahui menerima bayaran sebesar USD22 juta atau sekira Rp308 miliar untuk berperan dalam sebuah film.

Besaran tersebut merupakan honor film terbarunya, Red Notice, yang dalam waktu dekat akan memasuki tahap produksi. Film arahan Rawson Marshall Thurber itu dijadwalkan menyapa para moviegoers sekitar tahun 2020.

Kabarnya, meski telah mendapatkan bayaran selangit, namun Johnson enggan mempromosikan film itu secara gratis. Variety melaporkan, dia menarik bayaran sebesar USD1 juta (Rp14 miliar) untuk mempromosikan Red Notice di berbagai platform media sosial (medsos).

Harga tersebut dirasa cocok mengingat Johnson memiliki jutaan follower di dunia maya. Di Instagram misalnya, dia memiliki 105 juta pengikut. Sementara di Twitter, dia memiliki lebih dari 12,9 juta follower.

Terkuaknya hal ini membuat fans bertanya-tanya berapa bayarannya untuk mempromosikan Jumanji: Welcome to The Jungle dan Rampage. Pasalnya, saat bermain dalam dua film tersebut Johnson terbilang rajin mengunggah kegiatannya selama berada di lokasi suting melalui medsos. Meski tak ada klarifikasi resmi dari kekasih Lauren Hashian itu tentang hal tersebut, namun Jumanji: Welcome to The Jungle dan Rampage memang terbilang laris manis di pasar global.

Saat ini, Daniel Craig masih menyandang status sebagai aktor termahal Hollywood. Aktor James Bond tersebut dikabarkan mendapat bayaran sebesar USD25 juta atau sekira Rp352 miliar untuk berakting dalam seri terbaru James Bond, Bond 25.

Sedangkan lawan mainnya di sekuel Fast and the Furious, Vin Diesel, menempati posisi ketiga dengan pendapatan USD20 juta atau sekira Rp281,8 miliar. Bayaran sebesar itu diterimanya saat beraksi dalam Fate of the Forious yang tayang pada tahun lalu.

Sementara Anne Hathaway dan Jennifer Lawrence masing-masing menempati peringkat keempat dan kelima dalam daftar artis penerima bayaran terbesar per film. Keduanya mendapatkan bayaran sebesar USD15 juta atau sekira Rp211 miliar per film.

