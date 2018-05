SEOUL - Aktor Wok of Love, Jang Hyuk, tampaknya tengah kebanjiran tawaran akting. Media lokal menyebutkan, aktor kelahiran Busan, 41 tahun silam itu akan bermain dalam drama terbaru MBC, Bad Papa.

Mengonfirmasi hal tersebut, Sidus HQ, agensi sang aktor, akhirnya buka suara. Melansir Soompi, agensi itu membantah aktornya akan bermain dalam drama tersebut. Namun mereka tak menampik kabar bahwa Jang mendapatkan tawaran tersebut.

Baca juga: Jang Hyuk Ungkap Alasan Terima Lakon Lintah Darat dalam Wok of Love

“Dia memang mendapatkan tawaran itu. Namun diskusi bersama Jang Hyuk belum sampai dalam tahap bahwa dia akan tampil dalam drama itu. Belum ada keputusan resmi tentang itu,” ujar perwakilan Sidus HQ pada Kamis (10/5/2018).

Agensi tersebut menambahkan, Jang Hyuk ditawari peran sebagai Yoo Ji Chul, mantan juara tinju yang tak terkalahkan. Di balik popularitasnya sebagai atlet tinju, Yoo adalah seorang suami dan ayah bagi keluarganya.

Masalah datang ketika secara tiba-tiba kehidupannya berubah 360 derajat. Yoo Ji Chul kehilangan popularitasnya dan until pertama kali dia merasakan hidup seperti di neraka. Dalam keputusasaannya, Yoo menemukan sebuah obat baru yang ajaibnya sangat efektif. Dengan obat 'misterius’ itu Yoo kembali bertarung di atas ring.

Drama Bad Papa akan disutradarai oleh Jin Chang Kyu, sosok di balik sukses serial Rebel: Thief Who Stole the People. Ia dijadwalkan tayang setelah Partners for Justice dan Risky Romance menghabiskan masa tayangnya.

Baca juga: Kocaknya Junho '2PM' dan Jang Hyuk dalam Video Teaser Wok in Love

Saat ini, Jang Hyuk tengah membintangi drama komedi romantis Wok of Love bersama Jung Ryeo Won dan Junho '2PM’. Untuk bermain dalam drama tersebut, dia harus menepis tawaran sekuel Voice yang akhirnya diisi oleh bintang Return, Lee Jin Wook.

Wok of Love memulai debutnya pada 7 Mei 2018 dengan rating 5,8 persen dan 6,4 persen. Capaian itu membuat drama arahan Park Seon Ho tersebut berada di peringkat kedua untuk drama yang tayang di slot Senin-Selasa. Sayang, pada penayangan 8 Mei 2018, rating serial itu turun ke angka 4,7 persen dan 5,6 persen.







(SIS)