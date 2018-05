LOS ANGELES - Semenjak beberapa tahun lalu, kabar mengenai adanya kesenjangan bayaran antara aktor dan aktris di Hollywood telah berhembus dengan kencang. Banyak pihak yang mengatakan bahwa para aktor Hollywood dibayar dengan harga yang fantastis, dan jauh lebih tinggi dari bayaran aktris.

Baca Juga: 5 Selebritis Hollywood dengan Bayaran Paling Fantastis

Misalnya saja, menurut laman Vanity Fair, Forbes pada beberapa waktu lalu telah mengeluarkan daftar aktor dengan pendapatan terbesar sepanjang 2017, dengan Mark Wahlberg sebagai pemegang pendapatan tertinggi, hingga USD68 juta atau sekira Rp957 miliar. Jika dibandingkan dengan pendapatan Emma Stone, yang menjadi aktris dengan bayaran tertinggi, yang mencapai USD26 juta atau sekira Rp366 miliar, tentu saja sangat jauh. Hal ini menjadi sebuah hal yang ditekankan oleh banyak pihak.

Dan baru-baru ini, Variety meluncurkan daftar aktor dan aktris dengan bayaran paling tinggi hingga Maret 2018. Dari 20 daftar yang mereka miliki, 16 dari 20 artis yang ada di daftar ini merupakan pria.

Posisi pertama diduduki oleh Daniel Craig, dengan gaji mencapai USD25 juta atau sekira Rp352 miliar dari film ‘Bond 25’ yang akan hadir di bioskop pada 2020 mendatang. Sedangkan aktris dengan bayaran tertinggi didapatkan oleh Anne Hathaway dan Jennifer Lawrence, yang mendapatkan gaji sebesar USD20 juta atau sekira Rp211 miliar.

Memang jarak ini tidak terlalu besar. Namun bayangkan, kebanyakan para aktor bisa bermain di beberapa film berbeda dalam satu tahun, sedangkan para aktris biasanya mendapatkan jatah satu hingga dua film saja per tahun.

Bahkan, pada tahun lalu, terjadi sebuah kejadian yang kurang menyenangan. Hal ini terjadi di film yang berjudul All the Money in the World. Film ini dibintangi oleh Mark Wahlberg dan juga Michelle Williams.

Peristiwa ini terjadi saat film tersebut harus di syuting ulang. Mark Wahlberg ditawari uang kompensasi sebesar USD1,5 juta atau sekira Rp21 miliar. Sedangkan Michelle Williams hanya diberi kompensasi kurang dari USD1.000 atau sekira Rp14 juta saja.

Tentunya, hal ini menunjukkan sedikit ketidakadilan antara pemeran pria dengan wanita. Dan benar saja, banyak pihak yang mengecam hal tersebut.

Baca Juga: Mata Rizky Febian Bengkak di Tengah Isu Perceraian Orangtua, Warganet: Kamu yang Kuat

Namun untungnya, seperti dilansir dari The Guardian, Kamis (10/5/2018), Mark setuju untuk menyumbangkan uang yang dia terima ke lembaga sosial. Namun tetap saja, masih ada beberapa pihak yang masih kurang suka dengan keputusan yang diambil pihak rumah produksi dalam memberikan kesenjangan gaji antara aktor dan aktris yang tampil dalam film mereka.

(LID)