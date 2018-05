LOS ANGELES – Margot Robbie akhirnya memberikan konfirmasi bahwa dirinya akan bermain dalam film terbaru Quentin Tarantino. Sebelumnya, nama Margot memang sudah dirumorkan menjadi salah satu pemain dalam film berjudul Once Upon A Time In Hollywood tersebut.

Aktris asal Australia ini memang mengaku sebagai salah satu penggemar berat film-film Tarantino. Ia juga sempat memiliki impian untuk tampil di dalam salah satu film Tarantino.

“Tarantino adalah salah satu sutradara yang ada di bucket-list milikku. Aku adalah penggemar berat Tarantino,” ungkapnya seperti dilansir Slash, Kamis (10/5/2018).

Pada filmnya nanti, Margot akan berperan sebagai Sharon Tate, salah satu korban pembunuhan dari keluarga Manson di Benedict Canyon, Los Angeles. Sharon sendiri merupakan istri dari sutradara bernama Roman Polanski, yang juga akan mengambil peran di dalm filmnya.

“Di atas segalanya, aku hanya selalu ingin melihatnya bekerja. Aku ingin melihat bagaimana ia beraksi di set, bagaimana ia mengarahkan para pemain, dan seperti apa suasana di lokasi syuting, apa yang ada di dalam skenario, dan kemudian apa yang terjadi di hari itu. Aku hanya terpesona oleh semua hal itu. Jadi, ini akan menjadi sebuah pengalaman gila untuk menyaksikan secara langsung. Ini adalah sesuatu yang selalu aku mimpikan,” kata Margot.

Meski Tarantino menggunakan keluarga Manson sebagai latar belakang ceritanya, Once Upon A Time In Hollywood ternyata bukan semata-mata hanya tentang cerita pembunuhan keluarga itu. Film ini dijelaskan sebagai film yang memiliki gaya bercerita mirip Pulp Fiction dengan berbagai narasi di dalamnya. Settingnya pun akan mengambil waktu pada tahun 1969 di Hollywood.

Dalam film ini, Margot akan beraksi dengan Brad Pitt, serta kembali dipertemukan dengan rekan kerjanya di The Wolf of Wallstreet, Leonardo DiCaprio. Film ini merupkan film perdana Leo setelah dirinya sukses memboyong Piala Oscar melalui film The Revenant.

