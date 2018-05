JAKARTA – Siapa sangka vokalis cantik band Vierratele, Widi Soediro Nichlany, memiliki hobi yang biasanya disukai kaum laki-laki. Ternyata dara bertubuh jenjang ini, selain menyukai musik, juga memiliki hobi menembak.

Dalam unggahan di linimasa akun media sosial Instagram miliknya, Widi tampak tidak canggung lagi dalam menggunakan senjata. Di video yang diunggah, ia terlihat mengoperasikan senapan M4. Tak hanya itu, Widi juga mampu menggunakan senjata SIG MPX dengan kaliber 9 mm yang biasa digunakan anggota TNI-Polri.

Nama Widi Vierratale juga masuk ke ajang menembak tingkat international yaitu Kresna Eagle Extreme Championship 2018. Sontak hal tersebut membuat para pengikutnya di Instagram memberikan komentar terkait kelihaiannya menembak. Bahkan, ada yang menyamakan Widi dengan pemain film Tomb Rider yang diperankan Angelina Jolie.

"Tomb Rider nich...😂," komentar pemilik akun @yogipramudwi, sebagaimana dikutip Okezone, Rabu (9/5/2018).

Penyuka musik scream itu juga menunjukkan bagaimana berlatih dan didampingi seorang pelatih saat tengah memegang senapan SIG MPX. Ia terlihat bergerak ke sana ke mari membidik sasaran. Banyak warganet kemudian memuji kepiawaian Widi itu.

"Just trying to be more aggressive and accurate.... Still learning. #pcc #9mm #tembakreaksi," tulis Widi 'Vierratale' dalam video tersebut.

"Gila GG (good game) betul, bawa berburu cocok nih head shot pastinya," tulis akun @avoy_boenday.

