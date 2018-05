SEOUL - Sekitar 4 bulan pasca-melahirkan anak pertamanya, bintang Boys Over Flowers, Lee Si Young, siap comeback ke layar kaca. Aktris 36 tahun itu akan beradu akting dengan aktor Ji Hyun Woo dalam drama terbaru MBC, Risky Romance.

Melansir Soompi, Lee Si Young sebenarnya bukan pilihan utama sutradara Lee Chang Han untuk bermain dalam drama ini. Lakon utama wanita, awalnya ditawarkan kepada aktris Queen Seondeok, Lee Yo Won. Namun dia menolaknya, sehingga lakon itu jatuh ke tangan Lee Si Young.

Baca juga: Lee Sang Yeob Bocorkan 'Aib' Bae Suzy hingga Kim Tae Hee

Sutradara Lee akan berkolaborasi dengan dua penulis skenario: Kim Nam Hee dan Heo Seung Min, dalam Risky Romance. Serial bergenre medical-romantis tersebut akan berkisah tentang hubungan asmara seorang dokter bedah dengan ahli endocrinologist.

Drama ini akan menjadi proyek perdana Lee setelah tahun lalu berlakon dalam serial laga-thriller, Lookout. Menariknya, setelah masa tayang drama itu rampung medio 2017, mantan petinju amatir tersebut mengumumkan kehamilannya lewat Instagram.

Kala itu dia menuliskan, “Aku akan menikah pada musim gugur tahun ini. Alasan pernikahan itu adalah karena aku sedang hamil 14 minggu.” Lee mengaku, tak berniat menyembunyikan kehamilannya. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan berita bahagia tersebut.

“Ketakutan terbesarku saat itu adalah kehamilanku akan berdampak buruk pada Lookout. Tentu saja, tak mudah melakukan adegan laga saat hamil. Namun, melihat bayiku tumbuh sehat, aku sangat semangat menjalani syuting,” imbuhnya.

Pada 30 September 2017, aktris Killer Toon itu resmi dinikahi seorang pebisnis restoran bernama Jo Seung Hyun. Dia kemudian melahirkan anak pertamanya pada 7 Januari 2018. Sementara bagi Ji Hyun Woo, proyek ini akan menjadi ajang reuni dengan Lee setelah membintangi Becoming a Billionaire pada 2010.

Baca juga: Akhir Mei 2018, BTS Gelar Comeback Show di Korea

Selain kedua aktor tersebut, drama ini juga akan diperankan oleh Shin Won Ho, personnel boy band CROSS GENE. Shin pernah membintangi sejumlah drama seperti Big, The Legend of the Blue Sea, dan Secret Message.



Sementara itu, Life-and-Death Romance dijadwalkan tayang sekitar Juli 2018, setelah penayangan Partners For Justice. Ia akan tayang di MBC setiap Senin dan Selasa, pukul 22.00 KST.









(SIS)