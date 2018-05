LOS ANGELES – Avengers: Infinity War menyita perhatian dunia dengan sejuta kejutan di dalam ceritanya. Tak hanya menampilkan para pahlawan favorit penonton, akhir cerita di film ini juga sengaja digantung oleh duet sutradara Anthony dan Joe Russo.

Para penggemar Marvel tentu sangat kesal dengan akhir cerita menggantung yang ada di Infinity War. Mereka harus kembali bersabar menantikan kelanjutan cerita dari Marvel Cinematic Universe hingga Avengers 4 dirilis tahun depan.

Untungnya Russo bersaudara memberikan sedikit bocoran tentang kapan tanggal perilisan trailer pertama dari Avengers 4. Berhubung filmnya masih belum selesai melewati proses editing, video trailer rencananya akan dirilis dalam waktu beberapa bulan ke depan.

“Pastinya belum tahu kapan. Kami belum melakukan cutting sama sekali. Kami harus melihat terlebih dahulu. Setelah melihat lengkap, mungkin kami akan mempersiapkannya sekitar tiga bulan setelahnya,” ucap Joe Russo.

Jawaban tersebut langsung memupus harapan para penggemar Marvel yang berharap bisa mengintip kelanjutan cerita pasukan Avengers tak jauh dari bulan Juli mendatang, saat film Ant-Man and the Wasp dirilis.

“Jadi, saat ini, kami belum mengedit film tersebut sama sekali. Kami bahkan belum melewati keseluruhan fase melihat film tersebut. Tidak hanya itu, kami bahkan belum menyelesaikan proses syutingnya. Kami masih harus mengambil beberapa gambar untuk melengkapi filmnya meskipun kami sudah mengambil sebagian besar adegan pentingnya,” kata Anthony menambahkan.

Avengers: Infinity War sendiri saat ini sedang tayang di bioskop-bioskop di hampir seluruh dunia.

Marvel Studios sudah mempersiapkan Ant-Man and the Wasp yang rilis pada 6 Juli 2018, Captain Marvel pada tanggal 8 Maret 2019, dan Avengers 4 pada 3 Mei 2019. Sementara itu sekuel dari Spider-Man: Homecoming tayang pada 5 Juli 2019 dan Guardians of the Galaxy Vol. 3 menyusul di tahun 2020.

