JAKARTA - Sempat menghilang dari belantika musik Indonesia penyanyi Skolastika Citra Kirana Wulan atau yang biasa dikenal dengan Citra Scholastika kini sibuk dengan promo single terbarunya berjudul 'You Don't Have To Go'. Lagu yang menggunakan bahasa Inggris itu masih membahas tema tentang percintaan bagi kaum muda.

"Bercerita tentang love hate relationship, jadi kaya ketika kita pacaran pasti kita akan ngerasain yang namanya berantem berantem, pasti ada yang namanya beda pendapat, jenuh, bosen, tapi kadang kita lupa bahwa kalo kita lagi pacaran itu kita ngerasa kaya aku benci banget sama dia, kayanya masalahnya itu adalah si pacar kita," tutur wanita asal Yogyakarta itu saat ditemui di Markas Okezone, Selasa, (8/5/2018).

Citra menceritakan bahwa dalam menjalani sebuah hubungan tenttu dihadapkan pada beberapa persoalan sehingga menyebabkan sebuah hubungan putus. Dalam lagunya itu ada pesan yang disampaikan bahwa jangan sampai mudah menanggalkan sebuah hubungan melainkan selesaikan permasalahan yang ada.

"Jadi gimana caranya kita engga menganggap pasangan sebagai musuh, tapi jadi partner menyelesaikan masalahnya jangan sampe kita cepet nyatakan putus," ungkapnya.

Pelantun lagu Aku Pasti Bisa ini juga mengungkapkan dalam single terbarunya kali ini dirinya menambahkan sentuhan EDM dalam lagunya itu disamping itu tema yang diusung sangat menyenangkan juga ceria sehingga menambah kesan tersendiri dalam lagu tersebut. Meski begitu dirinya pun mengakui bahwa lagu tersebut membawa Citra keluar lagu-lagu yang biasa Ia nyanyikan, namun Ia mengaku tertap mempertahankan kekhasan dirinya.

Ia lebih memilih untuk keluar bermain dari zona nyaman dan memilih untuk mengikuti apa yang anak-anak muda suka. Kalo dulu kata Dia, lagu yang full berbahasa Inggris sesuatu yang tabu bagi anak-anak muda, tapi sekarang dengan lagu full inggris dengan taste musik luar tengah digandrungi anak muda.

"Sebenernya aku mengeluarkan single dengan konsep elektronik ini cukup diluar comfort zone aku, dan sepertinya aku sedang mencari pasar yang baru dan itu adalah tantangan yang aku hadapin, tapi aku juga dari awal udah bilang bagaimana caranya walaupun genrenya berbeda orang tetep tau bahwa yang menanyai Citra," tambahnya.

Ia pun berharap dengan hadirnya karya terbarunya itu meskipun berbeda dari lagu-lagu sebelumnya nantinya dapat di sukai oleh khalayak luas khususnya masyarakat Indonesia mauoun para penggemarnya. "Kalaupun ini sesuatu yang berbeda harapannya orang akan tetap suka bisa dinikmatin ama anak muda dan itu adalah goals di project ini," tutupnya.

