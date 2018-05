JAKARTA – Usia kandungan baru menginjak beberapa minggu, Angel Lelga mengalami ngidam sama seperti wanita hamil pada umumnya. Namun uniknya, ia mengaku tengah ngidam agar sang suami Vicky Prasetyo berhenti mengeluarkan kata-kata aneh.

Dengan kondisi yang sedang hamil muda, celotehan yang keluar dari mulut suaminya tersebut membuat Angel Lelga tidak sanggup bekerja dengan Vicky Prasetyo.

"Ngidam saya, saya pengin dia stop ngomongin bahasa-bahasa yang aku enggak ngerti," ujar Angel Lelga saat ditemui di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (8/5/2018).

"Itu yang bikin kadang-kadang produsernya bilang: "Mbak Angel ayok kita mulai syuting.' Saya kadang-kadang enggak pengin dengar dia ngomong yang gitu-gitu," tambahnya.

Mendengar ucapan dari istrinya tersebut, Vicky Prasetyo menanggapi dengan santai. Ia bahkan mengutip istilah dari Kurt Cobain yang memilih menjadi dirinya sendiri walaupun akan dibenci banyak orang.

Menurut Vicky, seseorang yang dicintai akan menerima kekurangan dari pasangan masing-masing. Namun, satu hal yang ia lakukan kini semata-mata untuk memperjuangkan istri dan keluarganya.

"Kurt cobain pernah berkata: 'Lebih baik aku dibenci menjadi diriku sendiri daripada aku harus menjadi munafik untuk disukai orang lain.' This is me, yes i am. Cinta itu kenal bukan karena melihat sebuah kelebihan, tapi berusaha memaklumi sebuah kekurangan dari pasangannya, dan istri saya tuh menjadi seorang bijaksana yang baik," ungkap Vicky Prasetyo.

"Tuhan punya alasan menitipkan pria nakal kepada wanita sebaik dia. Yang pasti dengan cara ini aku bisa mencari rezeki dengan seperti ini menjadi diri aku karena apa pun yang akan kalian menilainya dengan seperti ini aku bisa berjuang untuk istriku, anak-anakku," tutupnya.

