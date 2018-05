JAKARTA - Setelah tiga bulan mendekam di tahanan Polres Sleman, Angela Lee muncul di media sosial melalui surat yang dikirimkan dan diunggah oleh fanbasenya dengan nama akun Instagram queen_angelalee.

Dalam surat yang berisikan tulisan tangannya, Angela Lee menyapa dan mengucapkan rasa terima kasih kepada para penggemarnya yang masih mendukung sampai saat ini. Selain itu, ia juga meminta maaf atas perbuatan yang merugikan oranglain.

“Hi Queen Angelalee! Hi genks! Gimana kabare? I miss you so much.. angel mau mengucapkan beribu-ribu untuk supportnya selalu untuk Angela Lee,” tulis Angela Lee pada selembar kertas.

“Di surat ini, Angel dengan segala kerendahan hati angel minta maaf sekali lagi sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan yang Angel lakukan dengan melakukan segala cara untuk gali lubang tutup lubang yang merugikan oranglain termasuk orang terdekat Angel guna untuk membayar bunga-bunga,” lanjutnya.

Selanjutnya, Angela Lee juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah lari dari kasus yang menimpanya. Bahkan, jika diberikan kesempatan, ia akan menuntaskan semua utang piutang dengan cara bekerjakeras untuk mencicilnya.

“Seperti yang angel ucapkan dan tulis di Instagram, Angel tidak pernah lari. Angel akan bekerja keras dengan cara membayar mencicil semuanya. Sekiranya diberi kesempatan angel akan benar-benar bertanggung jawab atas setiap perbuatan dengan bekerja keras mencicil semua,” paparnya.

Sebagai bukti, Angela Lee menyebutkan kalau dirinya selalu bertanggungjawab dalam setiap panggilan yang dilayangkan oleh Polres Sleman. Bahkan ketika ditetapkan sebagai tersangka, ia datang atas inisiatif diri sendiri.

“Bukti saya bertanggungjawab adalah ketika ada panggilan di Polres Sleman, Angel selalu kooperatif untuk setiap panggilan. Tidak pernah sekalipun Angel tidak menghadiri panggilan. Bahkan ketika ada surat panggilan dengan status tersangka, Angela datang ke Polres Sleman dengan kemauan sendiri,” tutup Angela Lee.

Seperti diketahui, Angela Lee dan suami, David Hardian Sugito sudah ditahan sejak 5 Februari 2018 lalu dikarenakan kasus penipuan dan penggelapan dana sebesar Rp12,1 miliar terhadap rekan bisnisnya yang bernama Santisa Tandyo

