JAKARTA – Kabar duka datang dari Kai ‘Exo”, ditengah kesuksesan dramanya yang berjudul The Miracle That We Met, bintang utama itu harus merelakan sang ayah pergi untuk selama-lamanya. Dilansir dari Soompi, ayah dari sang idola meninggal pada Senin (7/5/2018) kemarin karena sakit kronis yang dideritanya.

Baca Juga: EXO Borong Penghargaan, Ini Daftar Lengkap Pemenang Asia Artist Awards 2017

Sebagai seorang aktris yang kini tengah melambung namanya di jagad hiburan, salah satu personel grup musik EXO yakni Kai tengah berduka. Pasalnya sang ayah yang diketahui telah mengidap sakit kronis, tutup usia pada Senin lalu. Melalui Soompi, SM Entertainment membenarkan kabar duka tersebut.

“Ayah Kai meninggal dunia karena sakit keras. Saat ini Kai sedang di tempat persemayaman dan pemakaman akan digelar hanya untuk keluarga dan teman dekat," ujar sumber dari SM Entertainment seperti dikutip dari Soompi, (8/5/2018)

Selain Soompi, Naver juga merilis pernyataan dari pihak SM Entertainment perihal keberadaan Kai selama sang ayah sakit.

“Selama sakit, Kai telah menemani ayahnya selama 7 hari. Kai terlihat sangat sedih saat melihat ayahnya harus pergi akibat penyakit kronis yang telah dideritanya selama ini.,” tulis Naver dalam artikelnya yang dirilis hari ini.

Baca Juga: Sempat Ditolak JYP Entertainment, 4 Trainee Ini Kini Jadi Musisi Top Korea





SM juga berharap agar publik khususnya para penggemar bisa memberikan ruang dan waktu bagi Kai dan keluarganya selama masa berduka. Mengetahui kabar duka tersebut, fans EXO yang dikenal dengan EXO-L tersebut memberikan dukungan kepada Kai melalui hastag #staystrongKai di twitter maupun instagram.

“My deepest condolences to kai and his family. stay strong 🤝 #StayStrongKai,” tulis @daintyjimn.

“I just saw the biggest and brightest smile last last week & i’m hurt for your loss but I know papa kim is now in god’s place. Smiling and guiding you. No more sufferings nor pain for papa kim, baby. I love you and we got you. 😢 #StayStrongKai,” ungkap pemilik akun @softmochisehun.

''Kai has been watching his father's death for seven days" this reminds me of my self watching my mama (my grandmother cousin) when she died :(( i cant even realized how painful it was :(( so stay strong my bub, i love you, im always here for you. #StayStrongKai,” sambung @exospcy_.

(edi)