JAKARTA - Artis cantik Nia Ramadhani baru-baru ini kembali menarik perhatian para netizen setelah mengunggah foto dirinya yang tengah bersama Girls Squad dengan mengenakan pakaian yang seksi. Hal itu nampak dalam video seperti dilansir Go Spot, Selasa (8/5/2018).

Dalam video tersebut terekam mereka tengah menikmati konser tur Bruno Mars yang bertajuk "24K Magic" di Singapura. Mereka juga terlihat menikmati lagu sembari berjoget dan menari.

"Cause your amazing just the way you are," tutur istri dari Adri Bakrie itu saat menikmati lagu di Singapura.

Tak berhenti di sana, foto-foto Girls Squad usai menyaksikan konser itu juga diunggah oleh akun Instagram Nia dan juga Jesica Iskandar. Nia, Jedar, dan anggota Girls Squad lainnya tampil kompak dengan gaya seksi mereka.

Tak ayal foto mereka menuai banyak komentar dari para netizen. Meski ada yang memuji, tapi tak sedikit yang mengritik gaya Nia bersama Girls Squad.

Seperti yang diungkapkan sebuah akun milik @cantika_angela99 yang menilai Nia sebagai menantu dari Abu Rizal Bakrie tak pantas berfoto dan meninggalkan anak-anaknya demi kesenangan pribadi. Ia juga sekaligus mengomentari Jesica Iskandar yang dianggap lebay.

"Makin kesini makin norakk.. Yg 1 menantu org terpandang kerjaannya cuma hura2.bukannya ngurusin suami dan anaknya..apalagi Jesica iskandar pake pakaian gitu keliatan lebay, jadi mirip @gevbyvesta stylnya," tuturnya.

Ada pula yang menilai bahwa hal itu sebagai kegiatan yang menyedihkan sebagai seorang ibu dari anak-anaknya namun membuang waktu dengan keluyuran tidak jelas.

"Menyedihkan !!! Pdhal status bulan anak gadis lagi Bukan nya urusin keluarga malah keluyuran gak jelas," terang @sharonzefanya.

Meskipun demikian ada pula yang memberikan komentar positif kepada mereka seperti yang disampaikan @tiarasaraah yang mengungkapkan agar para mama-mama muda itu untuk bersabar dengan maraknya komentar dari para netizen.

"Moms kece ๐Ÿ˜ sabar ya girls squad jangan hiraukan komentar nyinyir. Mereka pada kaga punya duit begitu mampu beli kuota doang ๐Ÿ˜†๐Ÿ˜‚," terangnya.

