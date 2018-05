Jakarta sedang pembangunan. Efeknya macet, solusinya menggunakan fasilitas umum. Saya beberapa minggu ini lebih senang menggunakan angkutan umum seperti transjakarta, KRL. Lebih cepat dan hemat. Memang keamanan gabisa jadi jaminan karena dalam 1 kendaraan bersama dengan orang yang ga kita kenal. Tapi saya menikmatinya karena saya butuh rasa berjuang kembali agar bisa menghargai apa yang sudah di miliki. . . Pernah ada yang ketemu dengan saya di stasiun lalu bertanya, "mba naik krl? Emang ga ada uang naik taxi?" Lalu saya jawab, "saya punya hak yang sama mencoba angkutan umum, karena saya warga jakarta ☺" . . #jakartalyfe #celotehbundakara

