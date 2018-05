JAKARTA – Aktris cantik yang sedang mencoba peruntungan di perfilman internasional, Cinta Laura kembali hadir dan menjadi sorotan publik di sosial media. Pelantun ‘Oh Baby’ itu mengunggah sebuah foto saat dirinya sedang berpose di dalam kamar mandi mewah.

Foto tersebut diambil saat Cinta sedang berada di salah satu hotel di Jakarta pada Senin, 7 Mei 2018 kemarin. Meskipun Cinta sedang disibukkan dengan proses pembuatan film terbarunya di kanca internasional berjudul ‘Crazy For The Boys’ yang rencananya akan dirilis 2018, wanita blasteran Indonesia dan Jerman ini memang kerap kali kembali ke Indonesia.

Dalam foto yang diunggahnya itu, pemain sinetron ‘Cinderella’ yang sukses mengharumkan namanya itu tampak duduk dipinggir bathtub dengan mengenakan jumpsuit berwarna pink diatas lutut dan potongan leher yang rendah.

Rambut blonde panjangnya dibiarkan tergerai indah menutupi salah satu bahunya. Kaki panjangnya pun tampak sangat cantik membuat siapa saja terpana. Sontak, foto tersebut pun menuai kritik dari para netizen.

Sejumlah netizen ada yang memuji kecantikan wanita berusia 26 tahun itu. Namun demikian tak sedikit pula netizen yang mengkritik bentuk tubuh Cinta yang dinilai terlalu kurus sehingga mengurangi daya tariknya.

Views 🏙 A post shared by Cinta Laura Kiehl (@claurakiehl) on May 6, 2018 at 3:42pm PDT

Akun Kwangleesoo menuliskan “You have to eat a little more, your body looks too thin and it's a bit uncomfortable to see,but you still the prettiest girl i've ever seen!,” tulisnya (Kamu harus makan lebih banyak, tubuhmu terlihat sangat kurus dan ini membuat orang tidak nyaman ketika melihatnya. Tapi kamu tetap menjadi wanita tercantik yang pernah aku lihat).

Akun brendablezyn menuliskan, “Kurus banget sihhhhh,” tulisnya.

Sementara itum akun _naura_g7 menuliskan, “Kak cinta makin lama makin cantik tapi auratnya semakin terbuka,” ungkapnya.

Tak hanya komentar negatif, komentar positif juga diberikan terhadap Cinta, seperti akun vincentnathaniel_ yang menuliskan, “So gorgeous ka cinta,” tulisnya dan “kyk Barbie,” tulis akun ika_dwisaputra12.

(ulu)