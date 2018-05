JAKARTA - Aktor sekaligus presenter Gading Martin hari ini genap berusia 36 tahun. Di momen bertambahnya umur itu putra aktor kawakan Roy Martin mendapat kejutan dari sang buah hati Gempi Nora Martin.

Hal itu nampak terlihat dari video yang diunggah sang isteri Gisella Anastasia pada, Selasa, (8/5/2018). Dalam video Gisel merekam aksi Gempi sedang menhampiri sang ayah yang tengah tertidur.

"This you birthday," tutur Gempi yang sempat bengong sejenak.

"Yes," jawab Gading.

"Papa birthday," ujar Gempi lagi.

Mendengar ucapan singkat itu itu Gisel pun menanyakan kepada Gempi apakah hanya itu yang diucapkan dan meminta agar gempi menyanyikan lagu untuk gading.

Mendengar itu Gempi kemudian kembali mengucapkan selamat ulang tahun dan dilanjutkan dengan lagu.

"Happy borthday papa. Happy birthday papa, happy birthday papa, happy birthday papa, happy bierthday papa," ujar Gempi.

Tingkah Gempi yang selalu menggemaskan saat memberikan ucapan pun menarik komentar para netizen di akun instagram Gisel. Seperti yang diungkapkan akun @ellenritasiahaan yang mengatakan putri pertama Gading itu pintar.

"Pinteeer bangeeettt siiiyy Gempiiii," tuturnya.

Adapula komentar dari akun @d_arendra yang mengatakan bahwa Gading sangat beruntung memiliki malaikat seperti Gempi.

"You're lucky man @gadiiing Have Angel like Gempi 😊. Happy Birthday and be a blessing," ungkapnya.

