LOS ANGELES – Beberapa waktu lalu dunia maya dikejutkan dengan kemunculan wawancara DJ Khaled dengan The Breakfast Club yang terjadi media 2015. Video tersebut menjadi viral karena di dalamnya Khaled menceritakan bahwa dirinya tidak pernah membiarkan istrinya melakukan oral seks.

Video tersebut menjadi kontroversi lantaran DJ asal Amerika itu tetap ingin mendapatkan oral seks dari perempuan lain.

“Aku tidak melakukan (oral seks). Aku percaya seorang perempuan harus memuliakan laki-laki, rajanya. Aturan berbeda untuk para laki-laki,” ujarnya.

DJ Khaled says he doesn't perform oral sex, but expects it from his wife because he's the king: "Different rules for men" https://t.co/tj1udanmpA pic.twitter.com/HWI0fdTqd6— The Root (@TheRoot) May 4, 2018

Komentar kontroversial Khaled pun lantas membuat beberapa selebriti lain bereaksi. Selain mendapat cibiran, Khaled justru mendapat dukungan dari wrestler Dwayne “The Rock” Johnson.

“Sebagai seorang lelaki, aku sangat bangga bisa menguasai segala sesuatunya (dalam konteks seks). Mungkin di sini terlalu banyak informasi. Sekarang aku akan diam-diam memaafkan diriku karena pembahasan yang menyenangkan ini,” tulis Johnson dalam Twitternya.

Ahem.. *clears throat*

as a man, I take great pride in mastering ALL performances. This is probably a little TMI.. I will now quietly excuse myself from this fun thread 👀— Dwayne Johnson (@TheRock) May 6, 2018











Komentar ini lantas mendapat respons beragam dari para penggemar The Rock. Ada beberapa yang memuji namun tak sedikit pula yang mencibirnya.

Salah satunya datang dari akun @basichotmess. Dalam balasannya, pemilik akun yang bernama Maddie itu sudah enggan mengikuti akun Twitter The Rock lagi karena mendukung DJ Khaled yang melecehkan kaum perempuan.

“Suamiku bilang aku sudah tidak diizinkan lagi untuk mengikuti Twittermu lagi,” kecam Maddie.





(ade)