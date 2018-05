SEOUL - Penyanyi dan aktris Bae Suzy tengah mempertimbangkan untuk kembali berakting ke layar drama. Hal ini diungkapkan oleh pihak agensi Suzy, JYP Entertainment, pada Selasa, 8 Mei 2018.

"Vegabond adalah salah satu proyek yang dia pertimbangkan," ungkap pihak JYP Entertainment seperti dikutip dari Soompi.

Seperti diketahui, Suzy juga mendapatkan tawaran bermain dengan Park Bo Gum dalam drama The People of Incheon Airport. Namun kemudian Park menolak tawaran tersebut. Sedangkan Suzy belum resmi memastikan keikutsertaannya dalam drama tersebut.





Sementara dalam Vegabond, dia berpotensi untuk beradu akting dengan Lee Seung Gi. Pasalnya aktor Hwayugi tersebut juga tengah mempertimbangkan untuk bermain drama tersebut.

Jika Suzy dan Lee Seung Gi menerima tawaran tersebut, mereka akan bersatu lagi dalam satu frame setelah 5 tahun. Sebelumnya mereka pernah menjadi pemeran utama drama Gu Family Book. Drama yang tayang di stasiun MBC ini merupakan drama bergenre komedi romantis berbalut laga sejarah. Drama tersebut merupakan salah satu drama tersukses mereka karena meraup rating sebesar 19,5 persen.

Pada 2017, Suzy melakoni akting menjadi reporter yang dapat melihat masa depan melalui mimpi lewat drama romance-fantasy, While You were Sleeping. Sayangnya, drama yang diperankannya bersama Lee Jong Suk tersebut tak mampu menampilkan performa terbaiknya. Pasalnya drama itu hanya mampu meraih rating penonton sekira 7,7 persen.

 

Sementara Lee Seung Gi, setelah menyelesaikan wamilnya selama 2 tahun. Dia menandai comeback lewat drama Hwayugi yang merupakan remake serial Hong Kong Journey To The West.

Vegabond akan berkisah tentang seorang pria biasa yang terlibat dalam investigasi kecelakaan pesawat. Dia kemudian menemukan informasi tentang mega korupsi dari kejadian itu. Naskahnya ditulis oleh Jang Young Chul dan Jung Kyung Soon yang menulis skenario Giant dan Monster.

Dalam drama ini Suzy akan berperan sebagai Go Hae Ri, agen dari Badan Intelijen Nasional. Hae Ri adalah putri Go Kang Chul, seorang letnan dari korps marinir. Setelah kematian ayahnya, dia memutuskan untuk menjadi pegawai negeri sipil level 7 untuk bertanggung jawab atas keluarganya.

Belum banyak informasi terkait produksi drama tersebut. Drama tersebut diperkirakan akan tayang pada semester II 2018 di SBS.

