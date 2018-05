JAKARTA - Beberapa artis dan musisi lintas generasi Tanah Air siap memeriahkan konser yang bertajuk "Dunia di Batas Senja 40 Tahun CHASEIRO, 90 Tahun Sumpah Pemuda". Konser tersebut merupakan acara puncak dari peringatan ulang tahun yang ke-40 kelompok musik era 70-an Chaseiro.



"Selain mensyukuri usia Chaseiro yang ke-40, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para juri Festival Vokal Group Radio Amigos 1978," kata Candra salah satu personel Chaseiro saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Band Chaseiro yang digawangi oleh Candra Darusman, Aswin Sastrowardoyo, Edwin Hudioro, Irwan Indrakesuma, Rizali Indrakesuma dan Omen Norman Sonisontani menggelar konser dua kali pada Minggu 6 Mei 2018 dan 28 Oktober 2018 nanti yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.



"Insya Allah di bulan Oktober dalam rangka 90 tahun Sumpa Pemuda, Chasiero akan tampil dalam konser," kata Rizali.



Sejumlah musisi yang terlibat dalam konser tersebut seperti Glenn Fredly, Andien, Elfa’s Singers feat. Gabriel Harvianto, Otti Jamalus Trio, Tohpati, AS Mates, Iwang Gumiwang, dan diiringi oleh Rishanda and The Rising.



Berawal dari kemenangannya dalam Festival Vocal Group Radio Amigos Jakarta, pada tanggal 6 Mei 1978, mereka pun memaknai tanggal tersebut menjadi sebuah sejarah hari lahirnya Chaseiro.



"Kita waktu itu di kepala kita ya mau ikut festival saja. Terus latihan, malah kita waktu ikut daftar belum punya nama. Akhirnya ngarang saja, terus daftar Alhamdulilah juara satu," kenang Omen.

Untuk kedepannya, mereka sudah mempersiapkan "Penerus" mereka. Album dan karya baru diam-siam sudah mereka persiapkan.



"Untuk rencana ke depan, kami memang memiliki keterbatasan ya, kami akan mencoba menggalang anak muda untuk meneruskan lagu-lagu kami, paling enggak pesannya tentang persatuan," jelas Omen.

(edi)