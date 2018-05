JAKARTA โ€“ Bisa bertemu langsung dengan idola adalah momen yang sangat menyenangkan. Terlebih lagi jika bonusnya adalah berfoto bersama. Hal inilah yang dirasakan beberapa selebriti Korea. Mereka beruntung bisa berfoto dengan penyanyi favoritnya Dua Lipa saat konser di Negeri Ginseng.

Dua Lipa sukses menggelar konser tunggalnya pada Minggu 6 Mei 2018 di Ibu Kota Seoul, Korea Selatan. Penyanyi yang masih berusia 22 tahun itu menggoyang Seoul dengan lagu andalannya, seperti 'New Rules', 'Scared to Be Lonely', hingga lagu terbarunya 'One Kiss'.

Konser ini pun tidak luput dari perhatian selebriti Korea yang khusus datang untuk menonton Dua Lipa. Terlihat Suzy 'Miss A' serta anggota girlband Blackpink yang mendapat kesempatan berfoto dengan Dua Lipa usai gelaran konser.

Terlihat kekasih dari Lee Dong Wook ini menunggah foto dirinya bersama sang pelantun lagu 'New Rules' tersebut dalam akun Instagram milik Suzy. Bukan sekadar foto bersama, dirinya juga sekaligus memamerkan album CD yang telah ditandatangani Dua Lipa layaknya fans yang meminta kenang-kenangan kepada idolanya.

Selain Suzy, hadir pula para anggota Blackpink yang beruntung bisa foto bersama dengan Dua Lipa. Mereka adalah Jennie dan Lisa yang terlihat mengenakan busana jaket kasual saat menonton konser idola mereka di Seoul.

Foto-foto ini diabadikan dalam akun Instagram ofisial Blackpink yang menyatakan sangat bahagia kala bertemu Dua Lipa.

"#BLACKPINK#DUALIPA loveely meeting you @dualipa," tulis akun Blackpink sehari setelah konser tersebut digelar.

Senada dengan yang dilakukan para penyanyi Korea Selatan tersebut, Dua Lipa juga tidak lupa mengunggah foto kebersamaannya dengan Blackpink dalam akun Instagram-nya.

"IN YOUR AREA @blackpinkofficial," tulis @dualipa menanggapi beberapa unggahan sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, Dua Lipa sendiri merupakan musisi berkebangsaan Inggris yang memulai karier bernyanyi di usia 14 tahun.

Nama Dua Lipa mulai dikenal saat banyak meng-cover lagu-lagu hits di media berbagi video Youtube. Beberapa lagu seperti 'New Rules', 'IDGAF', dan 'Scared to be Lonely' sukses menduduki chart favorit di banyak negara, termasuk Indonesia.

