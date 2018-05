JAKARTA - Siapa yang tidak mengenal aktris cantik Cinta Laura. Ya, lewat akting apiknya, nama Cinta Laura berhasil menembus dunia hiburan luar negeri. Namun keberhasilannya dalam dunia akting tak secemerlang kisah asmaranya. Pasalnya sampai dengan saat ini, Cinta masih tertutup soal asmara dan belum terlihat seorang pria yang berada disamping Cinta.

Lantas apa jawaban Cinta ketika disinggung soal rencana pernikahan?

Sang pelantun Oh Baby ini malah menjawab belum fokus soal percintaan. Ia pun hanya menyebut, untuk saat ini sangat fokus untuk kariernya kedepan. Mengingat karier Cinta dalam dunia akting terbilang mentereng.

"I'm really happy right now, buat aku selama (masih) muda harus fokus sama karier dulu pokoknya," ujar Cinta Laura saat dijumpai belum lama ini.

Lebih lanjut, Cinta masih akan mencoba peruntungannya dalam dunia hiburan. Terlebih masih ada sesuatu yang ditargetkan oleh Cinta. Ia juga menambahkan bahwa ada saatnya untuk menjalin hubungan serius dengan seseorang.

"Kita harus selalu men-challenge diri kita sendiri dan harus merasa satisfy, nanti kalau kita udah bahagia dengan apa yang kita udah achieve. Nanti baru mikir yang serius-serius," terangnya.

Disisi lain, diketahui Cinta baru saja menyelasaikan film terbarunya dengan Raditya Dika yang bertajuk Target. Film ini rencananya akan tayang pada Juni mendatang.

"Kia udah kerja bareng dan film kita bakal keluar tahun ini, Juni tahun ini, hari pertama lebaran. Jangan lupa (nonton) Target, it was really nice," tutup Cinta Laura.

