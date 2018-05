SEOUL - Popularitas Jung Hae In memang sedang naik-naiknya. Hal itu terlihat dari tingginya rating drama yang tengah dibintanginya, yakni Pretty Noona Who Buys Me Food.

Tak hanya di drama, ternyata publik juga ingin membelikan Jung Hae In makanan di dunia nyata. Hal itu terlihat dari hasil voting di variety show Yang Se Hyung's GIF Workshop.

Pada episode yang tayang 6 Mei 2018, Yang Se Hyung membuat voting yang terinspirasi dari judul drama Pretty Noona Who Buys Me Food. Yang Se Hyung ingin mengetahui siapa aktor yang paling ingin dibelikan makanan oleh fans.

Hasilnya, Jung Hae In memimpin voting. Aktor yang namanya meroket setelah bermain di drama While You were Sleeping ini menjadi favorit publik. Fans paling ingin membelikannya makanan.

Perannya sebagai Seo Joon Hee di Pretty Noona Who Buys Me Food cukup punya andil dalam membuat fans ingin sekali membelikannya makanan. Di drama itu, Jung Hae In diceritakan sebagai pemuda yang jatuh hati pada Son Ye Jin, sahabat kakaknya yang juga lebih tua darinya.

Menyusul di belakang Jung Hae In adalah Kang Daniel. Keberhasilan Hae In mengalahkan Daniel ini cukup mengejutkan mengingat member Wanna One itu cukup terkenal dan selalu memimpin perolehan berbagai macam voting belakangan ini.

Berada di belakang Hae In dan Daniel adalah aktor tampan lain, Park Bo Gum. Aktor yang bernaung di bawah Blossom Entertainment ini menduduki peringkat tiga dalam voting Yang Se Hyung's GIF Workshop.

Dua peringkat terakhir menjadi milik Nam Joo Hyuk dan Woo Do Hwan. Nam Joo Hyuk berada di peringkat empat, sedangkan Woo Do Hwan yang belakangan mencuri perhatian karena aktingnya di drama Tempted berada di peringkat lima. Demikian dilansir Soompi, Senin (7/5/2018). (lid)

(kem)