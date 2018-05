JAKARTA - Sepuluh tangga musik Korea minggu ini tidak mengalami perubahan yang begitu signifikan. Akan tetapi, Loco X Hwa Saa yang sebelumnya tidak termasuk dalam sepuluh besar kini berhasil memimpin chart musik Korea saat ini.

Ini berarti Loco X Hwa Saa menggeser posisi Nilo yang kini harus puas di posisi kedua.

Hampir sama seperti minggu lalu, posisi Nilo kemudian dibuntuti oleh Twice, Haon ft. Sik-K, dan MeloMance yang kini berada di posisi ketiga hingga kelima.

Sementara itu, perubahan drastis terjadi di posisi enam dan seterusnya.

Pada pekan ini, IKon mengalami perubahan posisi yang cukup signifikan. Jika sebelumnya lagu Love Skenario berada di posisi sembilan, kini mereka berada di urutan ke enam. Tak hanya IKon, rupanya MAMAMOO juga mengalami peningkatan satu posisi dari minggu kemarin.

Penurunan yang cukup drastis juga terjadi pada Haon x Vinxen. Jika minggu lalu lagu mereka yang berjudul Bar Code berada di lima teratas, kini mereka harus puas di posisi delapan.

Perpindahan posisi juga terjadi pada Big Bang yang harus turun dua tangga dari minggu sebelumnya. Bahkan Winner yang minggu lalu berada di posisi enam, kini harus rela merosot ke posisi paling buncit.

Jika pada pekan sebelumnya lagu Not At All yang dibawakan oleh kolaborasi Vinxen dan Woo Won Jae berada di posisi terbawah, kini mereka harus rela terdepak dari tangga lagu minggu ini.

Berikut daftar 10 lagu yang menduduki chart musik Korea yang dirangkum Okezone dari Gaon Chart, Senin (7/5/2018) :

1. LOCO x Hwa Sa - Don't

2. Nilo - Passer By

3. TWICE - What Is Love?

4. Haon ft. Sik-K - Boong Boong

5. MeloMance - You

6. iKON - Love Scenario

7. MAMAMOO - Starry Night

8. Haon x Vinxen - Bar Code

9. Big Bang - Flower Road

10. WINNER - Everyday

(edh)