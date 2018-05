LOS ANGELES - Penyanyi dunia, Rihanna akan kembali eksis dengan karya baru. Jika tak ada aral melintang, tahun ini Rihanna akan mengeluarkan album sebagai bukti eksistensinya di belantika musik dunia.

Dilansir Sindonews, album Rihanna yang akan datang dikabarkan akan menjadi mahakarya yang terinspirasi dari Karibia. Pelantun Diamonds itu pun siap mulai mengerjakan album studio kesembilannya yang dikhususkan untuk genre yang sangat dicintai sebagai seorang gadis Karibia, yakni reggae.

Penyanyi ini akan memberikan penghargaan kepada semua artis terbaik dari genre ini, termasuk Bob Marley, penyanyi yang menjadi favoritnya sepanjang masa.

Artis berusia 30 tahun ini mengaku mencintai musik reggae dan dancehall saat wawancara dengan majalan Vogue, di mana dia berbagi lagu Bob Marley.

“Aku akan terdengar seperti turis sungguhan ketika saya memberi tahu Anda lagu-lagu Bob (Marley) saya yang terbaik”, kata Rihanna.

Adapun lagu yang paling disukainya dengan urutan paling atas, yakni Three Little Birds, No Woman No Cry, dan Redemption Song.

Namun, untuk album yang akan datang, Rihanna belum mau terlalu banyak membocorkannya. Hanya saja, dia mungkin akan bekerja sama dengan produser Jamaika Supa Dups, yang populer untuk memproduksi lagu untuk orang-orang, seperti Beenie Man, Sean Paul, dan Elephant Man.

Rihanna sendiri terakhir kali mengeluarkan album pada 2016 lewat album Anti. Sejak itu Rihanna relatif vakum di dunia music dan memfokuskan usahanya pada lini kosmetik inovatif Fenty Beauty yang telah berhasil mengembangkan produk berkualitas untuk semua warna kulit.

Karier lainnya, dia muncul di film Valerian and the City of a Thousand Planets, dan akan membintangi film komedi mata-mata perempuan 'Ocean's 8'. Satu-satunya hal musikal yang dilakoninya, yakni single pertama N.E.R.D 'Lemon' dari album kelima, No One Ever Really Dies.

