JAKARTA - Finalis ajang pencarian bakat, Indonesian Idol 2012, Ola Rosa, baru saja melepas masa lajangnya pada Sabtu, 5 Mei 2018 kemarin. Bertempat di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Ola Rosa resmi dipinang oleh seorang gitaris band bernama Irwan Latu.

Kabar bahagia tersebut pertama kali diketahui lewat akun Instagram milik Rio Dewanto. Dirinya bersama istri dan juga anaknya, nampak menghadiri resepsi pernikahan Ola dan Irwan.

"Happy wedding @irwanlatu & @olarossa ...langgeng2 dan bahagia selalu ya kaliaann." tulis Rio Dewanto pada keterangan foto.

Lewat akun Instagram Stories milik Ola Rosa, wanita 26 tahun ini juga mengunggah video saat sang kekasih mengucapkan ijab kabul. Bahkan tak lupa, ia juga menuliskan sebuah kalimat romantis dalam video tersebut.

"I give you my hand, mu heart, and my love. From thisbday on, for the rest of our lives," tulis Ola Rosa pada Instagram Storiesnya.

Selamat Ola Rosa!

