JAKARTA – Semenjak beredarnya foto saat ia bersama dengan seorang pria, banyak kabar yang menyebutkan bahwa lelaki tersebut adalah sosok kekasih baru mantan istri Deddy Corbuzier itu.

Merasa lelah dengan banyaknya kabar yang menyudutkan dirinya, akhirnya Kalina mengungkapkan isi hati pada sebuah tulisan di instagram.

Kalina Octarany tampaknya sudah sangat merasa risih dengan ‘paparazzi’ yang terkadang merekam atau memfoto secara diam–diam perihal kegiatannya.

Belakangan ini memang tersebar foto ibu satu anak ini sedang bersama seorang lelaki pada banyak akun gosip di sosial media. Dirinya pun kemudian mengapload foto kebersamaannya sambil menuliskan jika ia berfoto dengan anaknya Azkanio Nikola Corbuzier, tidak akan menjadi bahan perbincangan orang.

“No caption needed..

(Pengennya hanya bikin caption seperti diatas)

Iyalah pengennya ga perlu ngetik caption apa2.. Klo foto sm anak ga akan masuk akun gossip kan? Tp foto selain sm anak 99% akan masuk akun gossip.

Saya bkn artis, dan tdk pernah merasa diri saya artis.

Please stop calling me artis..

Cause i’m not..,” tulisnya.

Wanita yang tidak mau disebut artis ini pun juga menyebutkan bahwa kehidupannya jauh dari kata sempurna.

“Kehidupan saya jauh dari kata sempurna..

Cause i’m only human being.. Banyak yg mengatakan sya bukan ibu yg baik..

Dan bahkan banyak yg blg saya tdk bs mendidik anak sya.

Mereka dgn segala komentar dan maha pengetahuannya ttg diri saya.

Ya saya memilih berpisah dari suami pertama dan kedua saya. Apa kalian benar2 tau masalahnya apa??

Dgn yg pertama saya bs berkomunikasi dan berhubungan baik. Sangat baik.. Seperti saudara..

Dan saya hanya bisa berhubungan baik dgn mantan saya yang benar2 LAKI-LAKI

Yang bisa diajak bicara selayaknya dia LAKI-LAKI and act like a REAL MAN!!..,” sambung Kalina.

Ia pun menutup tulisannya dengan berpesan agar masyarakat tidak menilai seseorang hanya dengan foto saja. Dirinya pun juga menambahkan bahwa kini Kalina telah bahagia atas pilihannya sendiri.

“Kalina curhat di Sabtu pagi, dasar ALAY!!!

Sebut saya alay, sebut saya cari sensasi.

Sebut saya perempuan yang terlau cepat move on!!

Jika itu bs membuat kalian bahagia dgn penilaian kalian ttg saya.

How can you make opinion about me if you dont know nothing about me?

Baik atau buruk saya sepertinya hanya bisa dinilai lewat postingan saya yang “ALAY”

For your information, dan tambahan utk bahan gossip para jempol2 yg Maha Tau..

Yes, i’m so happy right now..

Cause i deserve to be happy..

And yes, I MOVED ON!!

Have a good day, and happy weekend..

❤️K,” tutupnya

Seperti diketahui, Kalina sudah mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, Hendra. Kalina sebenarnya sudah sempat meminta Hendra untuk membicarakan masalah yang mereka alami. Namun, pertemuan itu tak kunjung terlaksana hingga mantan istri Deddy Corbuzier itu pun mantap untuk bercerai.

Kondisi hubungan rumah tangga mereka semakin runyam ketika akhirnya Kalina mengalami keguguran. Melihat Hendra tidak memiliki itikad baik untuk bertemu dan menyelesaikan masalah, Kalina pun tak ingin bertemu lagi dengan Hendra.

(ade)