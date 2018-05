LOS ANGELES - Guardian of the Galaxy Vol 3 dipastikan akan hadir sebentar lagi. Hal ini terungkap melalui salah satu pemeran utama dari film tersebut, yakni Chris Pratt yang berperan sebagai Peter Quill alias Star-Lord.

Hal ini mencuat setelah Chris Pratt mengucapkan ulang tahun kepada salah satu pemeran Guardian of the Galaxy lain, yakni Pom Klementieff. Pemeran dari Mantis tersebut memang baru merayakan ulang tahunnya yang ke-32, Kamis (3/5/2018) lalu.

Chriss memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Pom melalui sebuah postingan di Instagram. Namun, dalam ucapannya tersebut, nampaknya pria berusia 38 tahun tersebut ‘keceplosan’ dan membocorkan kapan film terbaru Marvel Cinematic Universe tersebut mulai direkam.

“Selamat ulang tahun @ pom.klementieff atau lebih dikenal sebagai Mantis !!! Dia adalah seniman yang unik dan berbakat. Tidak sabar untuk mulai syuting Guardians Vol. 3 tahun depa! Semoga Anda memiliki hari yang baik, Pom!”, ujar Chris, seperti dikutip dari laman Paste Magazine, Minggu (6/5/2018).

Sebenarnya, kabar mengenai perekaman Guardian of the Galaxy yang akan berlangsung pada 2019 mendatang sudah terdengar semenjak Maret lalu. Sang sutradara, James Gunn sebenarnya sudah menjanjikan jika film tersebut akan diputar pada 2020 mendatang.

Namun, yang patut dipertanyakan adalah kehadiran dari beberapa pemeran utama dari film tersebut, yang seperti diketahui dari film Avenger : Infinity War, sudah ‘menghilang’. Hal ini tentunya membuat beberapa orang berfikir bagaimana cara sang sutradara dan penulis akan menulis film tersebut.

Bahkan ada yang berspekulasi jika The Guardian of the Galaxy Vol 3 akan menjadi film terakhir bagi Star Lord untuk beraksi.

Ada spekulasi jika beberapa pahlawan Marvel yang ‘hilang’ ini akan muncul di film marvel selanjutnya, yakni Captain Marvel. Hal ini dikarenakan di ujung film tersebut, terlihat Nick Fury memanggil bantuan ke Captain Marvel, dengan menggunakan alat khusus.

Yah, untuk sementara ini, mungkin kita hanya bisa menunggu berita kelanjutan dari film tersebut.

(aky)