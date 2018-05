JAKARTA – Salah satu prestasi membanggakan hadir dari vlogger Indonesia, Chandra Liow. Melalui youtube channel miliknya, dirinya pun berkesempatan bisa mewawancari para bintang Avenger Infinity War.

Lebih dari itu, saat momen red carpet berlangsung, Robert Downey Jr sempat mengucapkan rasa terima kasihnya atas apresiasi masyarakat yang telah menonton filmnya.

Butuh 10 tahun bagi para pecinta seri Avengers untuk bisa menyaksikan para pahlawan super mereka beraksi. Meski penayangannya sudah berlangsung sejak akhir April lalu, namun Avenger Infinity War sukses mempertahankan peringkat box office selama hampir 2 minggu di bioskop tanah air.

Sebagai salah satu karakter utama dalam film Avenger Infinity War, Iron Man yang diperankan oleh Robert Downey Jr pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para penonton setia serial Avenger. Melalui youtube channel milik Chandra Liow seorang vlogger yang juga pernah berduet dengan Sheryl Sheinafia dan Rizky Febian ini.

“Indonesia, I love you, Thank you for making this films work,” ucap Robert Downey Jr.

Usai berinteraksi secara langsung dengan salah satu idolanya, Chandra pun tidak dapat menyembunyikan rasa bahagianya di momen tersebut.

Dia pun mengucapkan terima kasih kepada bintang Iron Man, serta Marvel Indonesia yang telah memberikan kesempatan besar untuk bisa bertemu langsung dengan para aktor dari film Avenger Infinity War.

“Thank you so much Robert Downey Jr, Marvel Indonesia, Disney Indonesia, dan semuanya thank you so much for making this happen,” kata Chandra pada vlognya.

(ade)