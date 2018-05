JAKARTA - Setelah bercerai dari Tengku Muhammad Fakhry Petra, Manohara memang diketahui masih saja betah dengan kesendiriannya. Bahkan wanita 26 tahun ini tak pernah terlihat bersama seorang pria yang merupakan sosok kekasihnya.

Ditemui di Gala Premiere film EL, Manohara mengaku tak pernah merahasiakan siapa kekasihnya saat ini. Ia hanya tak ingin membicarakan soal masalah pribadi di hadapan awak media.

"Sebenarnya sih dirahasiain ya, enggak juga. Tapi kalau masalah pribadi, my private lives stay private, jadi dipisahin," ujar Manohara.

"Kalau lagi kerja ya kerja saja. I wanna keep it from my self," sambungnya.

Mengaku sudah ada yang punya, lantas kapan kah Manohara akan segera melepas status jandanya? Dan apakah ia memiliki target untuk menikah dengan kekasihnya dalam waktu dekat?

"Untuk asmara ya doain saja ya haha," kata Manohara.

"Enggak ya. Kalau hal seperti ini enggak bisa ditargetin ya. Terserah Tuhan saja," tutupnya.

