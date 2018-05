JAKARTA - Rapper penuh tato, Samuel Alexander Pieter alias Young Lex blakblakan bahwa dirinya kerap dibully warganet di media sosial. Bahkan sang pelantun ‘Office Boy’ ini diserang warganet terkait fisiknya.

Kendati demikian, Young Lex sendiri rupanya sudah tahu caranya mengatasinya bullying tersebut. Lantas apa cara Young Lex?

"Gue tiap hari ngadepin bullying di sosial media, ada yang komen secara fisik, nyerang fisik, semakin kesini based on pengalaman. Akhirnya gue tau cara ngatasinya gimana," ungkap Young Lex saat dijumpai dikawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat 4 Mei 2018.

"Satu, lo enggak perlu tahu. Kedua, jangan anggep apa yang mereka bilang. Sampai situ saja sih selesai," sambungnya.

Lebih lanjut soal bullying fisik yang diterima Young Lex, ia kerap kali dicemooh lantaran memiliki warna kulit yang hitam hingga bentuk badan yang terlihat kurus. Tetapi, Young Lex sendiri memang menerima dengan lapang hal tersebut. Sebab, bagi Young Lex setiap orang terlahir dengan fisik yang telah diberikan oleh Sang Penciptanya.

"Ada yang ngatain kurus, hitam, secara fisik lah pokoknya. By the way kita dikasih Tuhan enggak bisa milih fisik kita. Ketika lo katain fisik seseorang, berarti lo lagi ngatain Penciptanya," ceritanya.

Tak ayal, kini Young Lex mengaku lebih peduli dengan para korban bullying. Ia pun berusaha keras untuk mengajak para korban bullying agar bisa mengatasinya masalah tersebut. Hal itu tenggarai lantaran kasus bullying yang sudah semakin merajalela.

"Sesimple itu aja gue sih, tapi bakal tetap aja banyak orang yang lakuin. So, f*** it, gue enggak peduli juga sama pelaku bully, yang gue peduli adalah orang yang di-bully harus tahu cara mengatasinya karena enggak akan bisa di stop" tukasnya.

