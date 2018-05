JAKARTA - Nama Via Vallen mendadak tenar berikut lagu berjudul Sayang yang ia bawakan. Wanita 26 tahun tersebutpun kini bisa dikatakan kebanjiran pekerjaan dan tidak banyak memiliki waktu bersama keluarga.

- Baca Juga: Opick dan Oki Setiana Dewi Adakan Konser Amal untuk Bangun Pesantren di Amerika Serikat

Menjadi salah satu pedangdut yang namanya cukup dikenal publik membuat dirinya tentu bersyukur berada diposisi tersebut. Namun, ia juga tak mau merasa tinggi dengan keberhasilannya saat ini.

"Bersyukur saja sih saya nya. Alhamdulillah bersyukur, karena Via bisa berada diposisi saat ini," ujar Via Vallen yang ditemui di Balai Sarbini, Jakarta.

"Tapi itu juga enggak bisa bikin Via untuk sok meninggi, karena Via paham banget semua itu ada masanya. Pasti setelah Via akan ada lagi seseorang yang baru," sambungnya.

Kendati memiliki banyak pekerjaan khususnya di Jakarta, wanita kelahiran Surabaya ini mengaku masih tak mau meninggalkan Sidoarjo. Pasalnya keluarganya juga tak mau meninggalkan kota yang sudah cukup lama mereka tinggali.

"Belum (mau pindah ke Jakarta). Via masih menikmati di sana, enak saja disana. Karena kalau di Jakarta ngerasa sendiri, karena enggak mungkin juga keluarga Via di ajak ke Jakarta," paparnya.

- Baca Juga: Opick Persembahkan Lagu Religi untuk Orang dalam Keadaan Susah

"Mereka enggak mau, enakan di Jawa saja. Sudahlah, enggak mau saja di jakarta. Toh di Sidoarjo juga Via jarang pulang. Maksudnya masih muter-muter untuk saat ini," tukasnya.

(edh)