SEOUL - Jelang penayangan drama terbaru SBS Wok of Love, para pemain dan staf produksi menghadiri konferensi pers pada Jumat (4/5/2018) di Seoul. Dalam jumpa pers tersebut terkuak fakta di mana pemeran utama wanita, Jung Ryeo Won sudah lama menantikan kesempatan bekerja sama dengan Junho.

"Karena aku pernah menjadi idol grup (Chakra), aku selalu memperhatikan teman-teman lain yang mulai melebarkan sayapnya. Ketika itu aku melihat Junho berakting dalam film Memories of the Sword dan drama Chief Kim, dan aku menilai dia sangat baik dalam berakting," ungkapnya seperti dilansir Soompi.

Yang menarik, Jung Ryeo Won pernah menyebut ingin berkolaborasi dengan Junho dalam suatu project film atau drama. Setelah itu, bintang My Lovely Sam Soon tersebut bertemu Junho dalam sebuah acara penghargaan. Junho menyapa dia dengan hangat, hal ini membuatnya semakin yakin bahwa member 2PM ini adalah seseorang yang baik dalam bekerjasama.

“Aku juga melihatnya di drama Chief Kim dan aku ingin mencoba bekerja sama dengannya, karena dia sangat baik. Aku menyebutkan dia sebelumnya dalam sebuah wawancara," papar Jung Ryeo Won.

"Kemudian, kami bertemu di upacara penghargaan setelah itu, dan dia menyapaku dengan hangat. Aku merasa bisa bekerja sama dengannya, dan itu menjadi kenyataan sekarang," sambung Jung Ryeo Won.

Menanggapi hal tersebut, Junho mengaku sangat gembira dengan sambutan hangat yang diberikan lawan mainnya tersebut. Sama dengan Jung Ryeo Won, Junho pun ingin bekerja sama dengannya.

“Aku melihat program acara di mana dia menyebutkanku dalam wawancara. Sejak saat itu aku juga ingin bertemu dengannya. Mungkin aku pikir, tidak mudah berakhir di drama yang sama seperti ini. Jadi, rasanya menyenangkan hal ini terjadi. Ini suatu kehormatan,” ujar dia.

Drama komedi romantis yang akan mereka bintangi, berkisah tentang Seo Poong. Ia adalah seorang chef yang meninggalkan pekerjaannya di restoran ternama untuk bekerja di area pemukiman kumuh.

Ia lantas bertemu dengan Doo Chil Sung, seorang lintah darah yang baru keluar dari penjara. Mereka akan terikat cinta segitiga untuk memperebutkan hati Sae Woo, orang kaya yang hidupnya berubah setelah memakan semangkok jajangmyeon di restoran lokal.

Selain Junho dan Jung Ryeo Won, nama-nama kawakan seperti Jang Hyuk, Lee Mi Sook, Park Ji Young, Jo Jae Yoon, Im Won Hee, Lee Ki Young, dan Jang Hee Ryung akan turut memeriahkan drama ini. Wok Of Love tayang mulai 7 Mei 2018. Ia akan menggantikan drama Should We Kiss First yang tayang pada slot Senin-Selasa pukul 10 malam KST di stasiun televisi SBS. (lid)

