JAKARTA - Babak Audisi The Next Boy/Girl Band Indonesia season 2 resmi berakhir Kamis 3 Mei 2018 malam. Judges telah menentukan formasi akhir Hotseater Team Boys dan Girls untuk Babak Eliminasi.



Dari Hotseater Team Boys, kontestan asal Bekasi, Miftah Farid menyegel satu kursi untuk lolos ke Babak Eliminasi. Tampil dengan lagu Kekasih Bayangan milik Cakra Khan, aksi panggung Farid mencuri perhatian judges Team Boys.



"Suaranya bagus. Meski ada beberapa kesalahan, dance-nya keren," ujar salah satu judges Team Boys, Denada.

Meski menuai pujian, langkah Farid untuk merebut satu kursi di Hotseater Team Boys tidak mudah. Pasalnya, Nino selaku judges Team Boys sempat memberikan thumbs down pada Farid.



Namun pada akhirnya Nino berubah pikiran dan meloloskan Farid. Dia menggantikan posisi Andrey, yang penampilannya bersama Hotseater Team Boys mengundang kritik.



Sementara dari Hotseater Team Girls, judges juga meloloskan satu nama. Dia adalah Laily Nurfaizah, yang aksi panggungnya malam ini langsung berbuah tiga thumbs up dari judges Team Girls.



"Confidence-nya. Suaranya gila banget dan presence-nya dapat," puji salah satu judges, Vidi Aldiano pada Laily, yang memilih lagu Bring Me To Life milik Evanescence untuk dinyanyikan.



Meski begitu, kesuksesan Laily harus menghadirkan duka bagi Vio. Penghuni Hotseater Team Girls sejak episode delapan itu terpaksa menyerahkan kursinya pada gadis asal Makassar.

Berikut daftar Hotseater Team Boys dan Girls yang lolos ke Babak Eliminasi The Next Boy/Girl Band Indonesia season 2:



Hotseater Team Boys

- Eky, Jere, Adith, Angga, Fauzan, Jo, Farid



Hotseater Team Girls

- Zinnia, Licya, JC, Wanda, Dinda, Edillion, Laily

