JAKARTA - Babak Audisi The Next Boy/Girl Band Indonesia season 2 sudah mendekati akhir. Kamis 3 Mei 2018 malam, 15 kontestan yang terdiri dari sembilan laki-laki dan enam perempuan bersaing memperebutkan tempat di Hotseat untuk formasi pamungkas sebelum Babak Eliminasi.



Setelah Hotseater Team Boys tampil kurang meyakinkan, Hotseater Team Girls justru menunjukkan sebaliknya. Membawakan karya Beyonce berjudul Love On Top, tim yang beranggotakan Vio, Zinnia, Licya, JC, Wanda, Dinda, dan Edillion sukses memukau hati judges Team Girls.



"Ini salah satu penampilan terbaik kalian," ujar salah satu judges, Vidi Aldiano.

Baca Juga: Juri Kecewa Aksi Hotseater Tim Girls di Eps 9 The Next Boy/Girl Band Indonesia





Sorotan judges juga tertuju pada Zinnia. Pasalnya, Zinnia tampil dengan kondisi kaki terkilir pasca mengalami insiden saat latihan.



Rupanya, keadaan itu tidak membuat performa Zinnia menurun. Oleh judges, Zinnia justru dinilai tampil paling maksimal dibandingkan enam nama lain di Hotseater Team Girls.



"Kita takut lo under perform karena kondisi kaki, tapi malah keren banget, shiny banget," kata judges Team Girls lainnya, Gamaliel.

Baca Juga: 2 Hotseater Tim Boys Di-switch di Eps 9 The Next Boy/Girl Band Indonesia





Sebelumnya, aksi panggung Hotseater Team Boys mengundang kritik judges karena masih banyak gerakan dan nada lagu yang kurang pas. Kritik tajam ditujukan pada Andrey dan Jo, yang dinilai judges paling banyak melakukan kesalahan. Khususnya untuk Jo, yang menurut judges kurang memahami makna lagu Bento milik Iwan Fals yang dibawakan Hotseater Team Boys.



"Andrey, lo kelihatan kebingungan. Dan Jo, dari sekian banyak orang Indonesia yang enggak tahu lagu Bento," kata judges Team Boys, Nino.

(edi)