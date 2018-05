LONDON – Harper Beckham memberikan hadiah dan ucapan manis di ulang tahun ke-43 ayahnya, David Beckham. Melalui Insta Story, mantan pesepakbola itu membocorkan hadiah mewah yang diberikan putri bungsunya tersebut.

Harper diketahui memberikan sebuah kotak penyimpan wine keluaran produk fesyen ternama pada Rabu (2/5/2018). Menariknya, banderol kotak penyimpanan wine itu menyentuh Rp93,82 juta.

Di dalam kotak bermotif monogram yang diselipi tag bertuliskan, “Tempat penyimpanan wine Ayah. Penuh cinta, Harper!” itu, juga memiliki dua gelas kristal di dalamnya.

Harper tampaknya tahu betul kegemaran sang ayah terhadap wine. Melansir Business Insider, kegemaran David dan istrinya, Victoria, terhadap wine berawal saat dia masih berlaga di Real Madrid.

David bahkan membeli kilang anggur di Napa Valley, California, Amerika Serikat sebagai hadiah ulang tahun ke-34 Victoria, pada 2008. Kilang itu dijalankan oleh sebuah tim khusus yang memproduksi wine untuk keluarga Beckham.

Selain hadiah mewah tersebut, Victoria juga membagikan ucapan ulang tahun dari Harper untuk sang ayah lewat Instagram. Dalam video tersebut, bocah 6 tahun tersebut terlihat membacakan sebuah pesan singkat untuk sang ayah. “Ayah tersayang, selamat ulang tahun. Aku harap kau menyukai hadiah dariku. Penuh cinta, Harper. Aku sangat..sangat..mencintaimu, Ayah.”

Video itu dilihat lebih dari 3,19 juta kali dan dikomentari lebih dari 2.999 kali. “Suara anak ini sungguh seperti simfoni yang sangat manis. Dia seperti rati kecil. Dan, selamat ulang tahun untukmu, Mr. Beckham,” tulis seorang netizen.

Sementara lainnya menuliskan, “Terdengar seperti suara anggota Kerajaan Inggris. Aku pikir, dia mendapatkan pendidikan public speaking. Aku yakin, David dan Victoria Beckham tak berbicara seperti itu.”

Tak hanya si bungsu, Brooklyn, putra sulung David bahkan memberikan hadiah yang sukses membuatnya terharu. Brooklyn diketahui terbang dari New York dan bergabung dalam makan keluarga sambil memeluk dan mencium sang ayah dari belakang. “Apa yang kau lakukan di sini?” tanya David kepada remaja 19 tahun itu.

Untuk merayakan ulang tahun sang ayah, Brooklyn dan David menenggak anggur mewah produksi tahun 2014. Hal itu diunggahnya ke Insta Story dengan caption: “Selamat ulang tahun, Ayah. Aku mencintaimu, to the moon and back.”

