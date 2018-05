JAKARTA - Status janda yang disandang Five Vi tidak membuatnya lupa dengan perawatan organ intim kewanitaannya. Bahkan, pemilik nama asli Fivey Rachmawati itu menjalani perawatan miss v dengan metode alat rejuve.



Diakuinya, perawatan organ kewanitaan dinilai sangatlah penting. Bahkan, perempuan yang dikabarkan mantan istri siri pengacara Henry Yosodiningrat itu berharap bisa cepat mendapat jodoh setelah melakukan perawatan organ kewanitaan.



"Jadi buat saya penting sekali, walau saya belum punya suami, tapi istilahnya siapa tahu habis perawatan miss v dapet jodoh secepatnya, langsung siap," kata Five Vi seraya senyumnya saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Lebih lenjut, Five Vi menjelaskan perawatan tubuh tidak hanya dilakukan dari luar saja, tetapi juga dari dalam tubuh. Namun, Five Vi mengakui jika sebelumnya ia juga pernah melakukan berbagai macam perawatan untuk organ kewanitaannya.



"Perawatan dari dalam itu penting sekali. Saya sudah pernah berbagai macam perwatan miss v. Pakai laser di daerah kewanitaan dan pernah tanam benang di sana, nah sekarang namanya rejuve," jelas Five Vi.

Five Vi juga mengakui sempat takut untuk menjalani proses perawatan organ kewanitaan kali ini. Namun, beruntung ia tidak merasakan sakit yang saat perawatan kali ini.



"Yang dirasakan enggak berasa, karena dianastesi, jadi nyaman sekali. Awalnya memang ada ketakutan, karena ada tembakan, tapi setelah dilakukan enggak sakit. Jadi sekarang lebih percaya diri saja," ujarnya tersenyum.

