JAKARTA – Kesuksesan film Avengers: Infinity War memang sangat mengagumkan. Terbukti pada pekan kedua penayangannya, Robert Downey Jr dan kawan-kawan sukses masuk dalam tiga kategori MTV Movie & TV Awards 2018.

Meski demikian, kesuksesan film dengan penghasilan debut tertinggi sepanjang masa itu (sebesar USD630 juta) harus bersabar. Pasalnya, Black Panther, film superhero yang juga besutan Marvel Studios, mendominasi berbagai kategori pada ajang bergengsi perfilman dunia itu.

Pada malam puncak penganugerahan yang akan dihelat di Los Angeles pada 18 Juni 2018 mendatang, film dengan pemeran utama Chadwick Boseman yang berhasil memborong tujuh nominasi sekaligus itu akan bersaing dengan film bergenre horor-fiksi Stranger Things yang mengantongi enam nominasi.

Selain ketiga film populer itu, The Kardashians dan Real Housewives juga akan meramaikan nominasi reality show terbaik. Dikutip dari situs resmi MTV, ini dia daftar lengkap para nominator MTV Movie & TV Awards 2018:

BEST MOVIE

Avengers: Infinity War

Black Panther

Girls Trip

IT

Wonder Woman

BEST SHOW

13 Reason Why

Game of Thrones

Grown-ish

Riverdale

Stranger Things

BEST PERFORMANCE IN A MOVIE

Chadwick Boseman (Black Panther)

Timothee Chalamet (Call Me by Your Name)

Ansel Elgort (Baby Driver)

Daisy Ridley (Star Wars: The Last Jedi)

Saoirse Ronan (Lady Bird)

BEST PERFORMANCE IN A SHOW

Millie Bobby Brown (Stranger Things)

Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

Katherine Langford (13 Reasons Why)

Issa Rae (Insecure)

Maisie Williams (Game of Thrones)

BEST HERO

Chadwick Boseman (T’Challa/Black Panther dalam Black Panther)

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen dalam Game of Thrones)

Gal Gadot (Diana Prince/Wonder Woman dalam Wonder Woman)

Grant Gustin (Barry Allen/The Flash dalam The Flash)

Daisy Ridley (Rey dalam Star Wars: The Last Jedi)

BEST VILLAIN

Josh Brolin (Thanos dalam Avengers: Infinity War)

Adam Driver (Kylo Ren dalam Star Wars: The Last Jedi)

Michael B. Jordan (N’Jadaka/Erik Killmonger dalam Black Panther)

Aubrey Plaza (Lenny Busker dalam Legion)

Bill Skarsgard (Pennywise dalam IT)

BEST KISS

Jane the Virgin (Gina Rodriguez dan Justin Baldoni)

Love, Simon (Nick Robinson dan Keiynan Lonsdale)

Ready Player One (Olivia Cooke dan Tye Sheridan)

Riverdale (KJ Apa dan Camila Mendes)

Stranger Things (Finn Wolfhard Millie Bobby Brown)

MOST FRIGHTENED PERFORMANCE

Talitha Bateman (Janice) dalam Annabelle: Creation

Emily Blunt (Evelyn Abbott) dalam A Quiet Place

Sophia Lillis (Beverly Marsh) dalam IT

Cristin Milioti (Nanette Cole) dalam Black Mirror

Noah Schnapp (Will Byers) dalam Stranger Things

BEST ON-SCREEN TEAM

Black Panther

IT

Jumanji: Welcome to the Jungle

Ready Player One

Stranger Things

BEST COMEDIC PERFORMANCE

Jack Black (Jumanji: Welcome to the Jungle)

Tiffany Haddish (Girls Trip)

Dan Levy (Schitt’s Creek)

Kate McKinnon (SNL)

Amy Schumer (I Feel Pretty)

SCENE STEALER

Tiffany Haddish (Girls Trip)

Dacre Montgomery (Stranger Things)

Madelaine Petsch (Riverdale)

Taika Waititi (Thor: Ragnarok)

Letitia Wright (Black Panther)

BEST FIGHT

Atomic Blonde

Avengers: Infinity War

Black Panther

Thor: Ragnarok

Wonder Woman

BEST MUSIC DOCUMENTARY

Can’t Stop, Won’t Stop: A Bad Boy Story

Demi Lovato: Simply Complicated

Gaga: Five Foot Two

Jay-Z’s “Footnotes for 4:44”

The Defiant Ones

BEST REALITY SERIES/FRANCHISE

The Kardashians

Love & Hip Hop

Real Housewives

RuPaul's Drag Race

Vanderpump Rules

(SIS)