JAKARTA – Aktor tampan Mike Lewis tampaknya mulai jengah dengan sikap Lucinta Luna yang mengaku memiliki hubungan spesial dengannya. Baru-baru ini beredar isi chat Mike Lewis dari akun instagram miliknya yang membeberkan jenis kelamin Lucinta yang sebenarnya.

Dalam cuplikan chat yang diunggah oleh akun gosip @lambe_turah pada Rabu, 2 Mei 2018, Mike menegaskan bahwa ia tidak memiliki hubungan spesial dengan ladyboy, sebutan yang dibuat Mike untuk Lucinta.

Menurut mantan suami Tamara Bleszynski itu, foto dan video yang beredar di media sosial sengaja diedit oleh Lucinta. Tujuannya tak lain untuk melambungkan nama penyanyi dangdut itu.

“Believe me.. I am not dating that ladyboy.. she just trying to be famous.. video itu diedit supaya keliatan lebih mesra,” tulis Mike dalam cuplikan chat tersebut.

Baca juga: Tak Diakui Mike Lewis, Lucinta Luna Titip Salam Lewat Boy William

Bahkan, yang lebih mengejutkan lagi, pria beranak satu itu juga secara terbuka menyebut bahwa Lucinta bukanlah perempuan asli. Mike menceritakan bahwa temannya yang pernah menjadi kekasih Lucinta pun tidak menyadari bahwa Lucinta bukanlah wanita tulen.

“Dan itu (foto dan video) 2 tahun yang lalu waktu dia lagi pacaran ama temenku.. apalagi temenku nggak sadar dia bukan cewek asli,” ungkapnya.

Sontak, beredarnya chat Mike tersebut pun menggegerkan dunia maya. Pernyataan Mike dinilai semakin memperkuat spekulasi bahwa Lucinta memang seorang transgender. Hingga kini, rumor jenis kelamin asli Lucinta pun masih terus-terusan dibantah oleh Lucinta.

Namun, tak sedikit juga dari warganet yang mempertanyakan keaslian foto dan video Mike dan Lucinta yang beredar tersebut. Mereka menilai bahwa foto dan video itu merupakan asli tanpa editan.

Baca juga: Lucinta Luna Pamer Goyang Hot Twerking ala Nicki Minaj

Melihat chat Mike Lewis, netizen pun berkomentar. akun @kartika_masun menuliskan "Malu amatt di gituin ama babang ganteng, dan si fattah urat malu nya udah putuss," tulisnya.

Akun @illonica menuliskan, "Weew dasar bencong halu", akun @nesyasa, "Hahahaha.. ladyboy", "Ughhh terselamatkan kau bule!!" tulis akun @clkmalik.

Netizen lainnya malah memuji kehebatan editing video yang beredar tersebut. "Jago juga IT nya si banci editannya smooth banget kayak beneran lho sampe back hug, apa emg beneran? Huft," seloroh akun @sisiliania.

(kem)