LOS ANGELES – Universal Music Group (UMG) mengumumkan penyanyi Kris Wu resmi bergabung dengan mereka, sejak 23 April 2018. Melansir Drama Fever, Universal mengungkapkan, pihaknya menandatangi kontrak eksklusif dengan mantan personel EXO tersebut.

“Kris Wu adalah salah satu bintang terbesar Asia dan seniman yang sukses. Dia sangat berbakat dalam bidang musik, film, dan drama,” ungkap UMG dalam keterangan persnya.

Menanggapi hal itu, Kris mengatakan bahwa ia sangat senang bisa menjadi bagian dari Universal Music Grup. “Saya menikmati waktu berbagi pikiran dan visi musik saya. Selama ini, aku telah memproduseri, menulis, dan menyanyikan lagu sendiri,” katanya.

Lebih lanjut Kris mengungkapkan, album yang tengah digarapnya saat ini merupakan proyek yang diproduserinya sendiri. Dia berjanji akan bekerja lebih keras untuk bisa menghasilkan karya lebih baik untuk penggemarnya. “Aku tak ingin mengikuti jejak siapapun. Aku ingin membuat jalanku sendiri dan melakukan sesuatu yang unik,” ujar penyanyi 27 tahun tersebut.

Menariknya, dengan bergabungnya Kris dalam UMG, dia menjadi artis etnis China pertama yang bergabung dengan label musik tersebut. Selain itu, dia akan berada dalam label yang sama dengan sederet musisi top Amerika, seperti Kanye West, Eminem, dan Lady Gaga .

Kris Wu memulai kariernya di industri musik K-Pop dengan bergabung bersama EXO pada 2012. Sekitar 2 tahun kemudian, dia memutuskan hengkang dari S.M Entertainment dan grupnya untuk memulai karier solo di China.

Di China, dia dikenal tak hanya sebagai penulis lagu, rapper, dan model. Dia juga menjajal dunia akting dengan berperan dalam sejumlah film. Sejak 2015, dia tercatat bermain dalam 11 judul film, termasuk di dalamya Europe Raiders, Mr. Six, The Mermaid, dan Journey to the West: The Demons Strike Back.

Penggemar Kris memang cukup banyak. Di Weibo, dia memiliki 30 juta pengikut dan 6 juta follower di Instagram. Selain itu, dia juga tercatat sebagai penyanyi solo Asia pertama yang masuk dalam top tangga lagu iTunes di Amerika serikat. Lagu Deserve itu merupakan hasil kolaborasi Kris dengan rapper asal Amerika, Travis Scott.

Selamat Kris!

