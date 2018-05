SEOUL – Jelang penayangan pada 16 Mei 2018, MBC merilis teaser terbaru drama Come and Hug Me. Teaser diawali dengan adegan misterius dan bersarat kriminal, di mana seorang laki-laki bertanya, “Apakah kamu melihat wajah penjahat?".

Kemudian dilanjutkan dengan penampilan kedua peran utama dimasa depan, yaitu Chae Do Jin sebagai perwira polisi dan Han Jae Yi sebagai calon artis.

Drama terbaru Come and Hug Me ini berkisah tentang romansa antara Chae Do Jin dan Han Jae Yi. Keduanya telah sama-sama jatuh cinta sejak kecil.

Namun, kisah mereka mendadak suram ketika terungkap bahwa ayah Chae Do Jin merupakan seorang pembunuh berantai dan Han Jae Yi adalah putri dari salah satu korbannya.

Kemudian, mereka betemu kembali saat dewasa dan saling mengobati luka masa kecil mereka.

Untuk informasi, artis populer Suzy dan Nam Joo Hyuk pernah menolak tawaran Come and Hug Me. Hingga akhirnya drama ini jatuh kepada Jang Ki Yong dan Jin Ki Joo.

Jang Ki Yong akan memerankan perwira polisi Chae Do Jin, dan Jin Ki Joo akan memerankan tokoh perempuan, Han Jae Yi.

Seperti diketahui, Jang Ki Yong sukses memerankan senior ganteng di drama Go Back Couple dan peran antagonisnys di My Ahjussi. Sementara, Jin Ki Joo sukses lewat perannya sebagai Cha Ryung di drama Scarlet Heart Ryeo.

Paling menariknya, drama ini akan menjadi perdana mereka menjadi pemeran utama. Penasaran?

Selain Jang Ki Yong dan Jin Ki Joo drama terbaru MBC ini akan dibintangi oleh Lee Da In, Kwon Hyuk Soo, Heo Joon Ho, Yoon Jong Hoon, Seo Jeong Yeon.

Drama ini rencananya tayang pada slot Rabu- Kamis pukul 10 malam KST, menggantikan drama romantis yang dibintangi Han Hye-Jin dan Yoon Sang-Hyun, Let's Hold Hands Tightly And Watch The Sunset.

(edh)