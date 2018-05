JAKARTA - Bercerai dengan Mike Lewis (36) sejak 2012, nampaknya tak membuat Tamara Bleszynski (43) memutuskan hubungan dengan mantan suaminya. Hal tersebut nampak dari unggahan di akun instagram Tamara, setidaknya ada beberapa foto jadul Mike yang diunggah.

"@mike_lewis #family" tulis Tamara dengan emoticon cinta sebagai caption foto tersebut.

Foto jadul Mike yang diunggah Tamara adalah foto di mana Mike masih bayi hingga mengenakan jas hitam dengan dasi.

Apa yang dilakukan Ibu dari Kenzou Leon Blezynski Lewis itu, tentu mendapat berbagai komentar dari netizen.

"Pasangan seleb yg sdh cerai tp tetap akur.. jd suka dech," tulis pemilik akun anjanitarukdatu.

Beberapa netizen sepeti pemilik akun happysmile_photocontest dan elivia88, bahkan mendoakan mereka bisa rujuk kembali.

"balikan saja.. ayolah kembali rukun.. dan penuh kasih sayang," tulis netizen lainnya dengan akun rinibesari.

Diketahui, akhir-akhir ini Mike Lewis kerap dikabarkan memiliki hubungan khusus dengan artis yang baru naik daun Lucinta Luna. Namun, Mike sudah membantah pernah memiliki hubungan istimewa tersebut melalui kolom komentar di akun Instagram pribadinya.

Mantan suami Tamara Bleszynski ini juga menjelaskan foto selfie yang pernah ia lakukan bersama seorang wanita saat acara pesta dua tahun lalu.

"You guys, how many times do i need to tell you. A "girl" at a party asked for a selfie, that was 2 years ago. That was edited supaya mesra. I have no relationship nor have had with this person named Lucinta," tulis Mike di kolom komentar.

