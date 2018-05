JAKARTA - Pernah mengalami masa sulit dan memilih untuk menjadi pengamen, Via Vallen mengaku bahwa dirinya sempat ditangkap oleh Satpol PP. Hal tersebutlah yang membuat pelantun Sayang ini akhirnya jera dan tak mau lagi mencari nafkah di lampu merah.

Tanpa malu, wanita 26 tahun ini menceritakan pengalaman saat ia ditangkap dan kemudian diamankan oleh Satpol PP. Bahkan dalam insiden tersebut, Via mengaku sedang membawa kedua saudara perempuannya untuk mengamen.

"Sebenarnya Via enggak ketangkep sih. Jadi ceritanya Via ngamen. Pas ketangkap Satpol PP itu adik-adiknya Via ikut (ngamen) semua. Ada Vinda sama Mella. Nah Mella itu masih kecil banget, Via kelas 5 SD, berarti Mella masih 5 tahun," kenang Via, Selasa 1 Mei 2018.

"Dia umur 5 tahun, terus ada Satpol PP datang, Via sudah lari enggak ketangkap, tapi adik aku yang paling kecil itu digendong sama Satpol PP. Pas aku nengok ke belakang, 'Lho adikku?!' Akhirnya aku kayak nyerahin diri saja biar adik aku enggak kenapa-kenapa. Akhirnya ditangkap," sambungnya.

Usai tertangkap Satpol PP, Via mengaku sempat diberi bimbingan dan hampir dimasukkan ke panti sosial untuk mendapatkan bimbingan. Beruntungnya kedua orangtuanya langsung datang menjemput, dan dirinya akhirnya menyadari dan berhenti mengamen, meski kadang ia masih suka melakukan hal tersebut walau hanya sesekali.

"Tadinya mau di apa ya istilahnya? Dibawa ke Dinas Sosial, diarahin gitulah di situ, kalau ngamen itu enggak boleh. Akhirnya Via keluar, karena ditelponin orangtua. Orangtua datang, orangtua yang bawa Via pulang," paparnya.

"Nah pas abis ketangkap Satpol PP kan Via sudah enggak ngamen sama sekali. Tapi rumah teman Via belajar kelompok kan ada yang dekat dengan lampu merah yang tempat Via biasa ngamen, jadi tiap selesai belajar kelompok, Via mampir dulu ngamen gitu haha terus baru pulang," tandasnya. (lid)

