JAKARTA - Penyanyi cantik Raisa Andriana rupanya begitu senang ketika dapat berduet kembali dengan Afgan Syahreza. Bahkan ketika tahu akan satu panggung dengan Afgan, Raisa pun langsung menghubungi sang pelantun Bukan Cinta Biasa lewat pesan singkat.

Seperti diketahui, duet antara Raisa dan Afgan bakal tersaji pada panggung Magnum Hazelnut Luxe malam nanti.

"Waktu dikasih tahu sih senang banget. jadi aku terakhir dikasih tahu, oke. Nanti main acara Magnum ya, ada siapa aja gitu kan, ada Afgan 'oh percayalah dong'. langsung kita nge-chat gitulah. Wah akhirnya kita nyanyi bareng lagi karena kayaknya kalau misalnya nyanyi lagunya enggak berdua gitu kurang afdol kali ya," kata Raisa saat dijumpai dikawasan Daan Mogot pada Rabu (3/5/2018).

Lebih lanjut, Raisa berharap agar duetnya nanti dengan Afgan bisa menghibur para penggemar, mengingat keduanya terakhir kali bernyanyi sudah sekitar satu tahun lalu. Terlebih konsep duet ini akan disajikan berbeda sesuai dengan tema acara.

"Soalnya biasanya nyanyi lagu sendiri, kalau enggak nyanyi sama penonton, atau sama teman make-up, beda rasanya. Jadi begitu akhirnya kita disuruh nyanyi lagu ini lagi berdua senang banget," ujarnya.

"Dan yang spesial pada malam hari ini ya itu tadi kolaborasi dengan konsepnya Magnum sendiri, udah gitu ya penampilan kita berdua yang sudah lama enggak nyanyi ini, semoga spesial in the good way," sambungnya.

Sementara itu, Afgan sendiri menyebut bahwa duetnya kali ini akan mengobati rasa rindu penggemar. Rasa bahagia pun tampak dilontarkan oleh Afgan Syahreza.

"Dan membuat serta mengobati rasa kangen para fans kita yang sudah lama menantikan kita, kapan duet lagi. jadi malam ini bisa reunian lagi," tutup Afgan.

