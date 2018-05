LOS ANGELES – Ariana Grande sudah tak bisa lagi menahan hasrat untuk membocorkan album terbarunya. Saat diundang menghadiri acara The Tonight Show Jimmy Fallon, Ariana pun menumpahkan semua bocoran tentang album barunya mulai dari judul, tanggal perilisan, hingga lagu-lagu yang akan dikeluarkan.

Setelah merilis single No Tears Left To Cry, single perdananya setelah tragedy serangan bom di Manchester, Ariana mengonfirmasi bahwa album terbarunya akan berjudul “Sweetener”. Dengan bantuan Pharrell Williams, album tersebut akan dirilis pada musim panas mendatang.

“Albumku akan keluar musim panas ini. Judulnya Sweetener karena ini seperti membawa cahaya ke suatu situasi atau kepada kehidupan seseorang atau orang lain membawa cahaya kepada hidup kalian, dan memaniskan situasinya,” ungkap Ariana.

Selain menyebutkan judul dan tanggal perilisan, Ariana pun mengonfirmasi bahwa akan ada lagu-lagu berjudul REM, The Light Is Coming, God Is A Woman, dan Raindrops di album barunya itu.

Ariana juga bercerita tentang neneknya, Nonna, yang sangat menyukai lagu God Is A Woman. Padahal Ariana baru memperdengarkan lagu tersebut sekali kepada sang nenek, lebih sedikit dari No Tears Left To Cry.

“Nonna gimana single baruku, No Tears Left To Cry? Apakah kamu menyukainya? Dan dia menjawab, ‘Aku suka tapi bisakah kita memutar lagi lagu God Is A Woman?’” kenang Ariana kepada Jimmy.

