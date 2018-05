JAKARTA - Liam Gallagher akhirnya merilis video musik dari salah satu lagu andalannya yang berjudul ‘Paper Crown’. Lagu ini merupakan bagian dari album ‘As You Were’, yang telah dirilis pada tahun lalu.

Dalam video ini, Liam melakukan sesuatu yang berbeda. Dia memilih untuk menggarap sebuah video bergaya sinematik ala film layar lebar, yang tentunya sangat artistik untuk dilihat bersama dengan lagu tersebut.

Mengutip dari laman NME, Rabu (2/5/2018), di dalam video tersebut terlihat seorang wanita yang diperankan oleh Sienna Guillory yang penuh dengan pertentangan emosional. Selain itu, terdapat juga beberapa instrumental berbeda yang mewakili beberapa emosi yang dirasakan oleh karakter di dalam video ‘Paper Crown’.

Berikut ini video musik ‘Paper Crown’ oleh Liam Gallagher :

Liam sendiri mengaku jika lagu ini diabdikan untuk Noel di masa lalu. Lirik pembuka dari lagu ini merujuk kepada saudara laki-lakinya tersebut.

“When they gave you roses and believed your wild excuses. You were sealing the deal. Halfway down the road and ain't it. Funny how the ghosts they fade and. Suddenly appear,” begitulah lirik pembuka dari lagu ‘Paper Crown’.

Selain itu, Liam menyatakan jika dia sudah mulai mengerjakan album keduanya. Hal ini diungkapkan langsung melalui akun Twitter pribadinya.

“Sesi pertama menulis dengan perkasa Greg Kurstin dan Andrew wyatt alias THE ARMY terdengar BIBLICAL seperti Anda LG x,” tulis Liam.

Di sisi lain, Liam juga berjanji jika album keduanya akan lebih baik lagi jika dibandingkan dengan sebelumnya.

“Saya ingin menciptakan album punk rock yang benar-benar all-out, dengan sentuhan sedikit Pistols, sedikit Stooges. Saya bisa melakukannya; Saya pasti bisa bernyanyi seperti mereka,” pugkasnya.

