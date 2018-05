SEOUL - Setelah merilis album baru "What Is Love?" pada 9 April 2018, girlband besutan JYP Entertainment, TWICE kembali mengejutkan penggemar dengan merilis single bertajuk Stuck dalam bentuk digital.

Melansir Soompi, dalam pernyataan resmi yang diposting ke situs web, pada 30 April JYP mengungkapkan akan merilis single khusus untuk fans TWICE, yaitu ONCE. Hal ini dimaksudkan untuk meredam kekecawaan fans karena promosi album "What is Love?" akan segera berakhir.

Agensi juga menuturkan, lagu tersebut didedikasikan khusus untuk ONCE yang akan dirilis melalui situs musik digital. Mereka juga menambahkan, lagu tersebut sangat spesial karena berkisah tentang hubungan TWICE dengan ONCE.

"Stuck adalah lagu yang lembut serta menggambarkan perasaan jatuh cinta. Menurut penulis lirik lagu itu, ia membuat lagu Stuck dengan memikirkan hubungan TWICE dengan ONCE, fansya," tutur pihak agensi.

Lagu Stuck sebelumnya sudah dirilis pada tanggal 9 April 2018, sebagai bagian dari lagu di dalam album "What is Love?" berbentuk fisik (CD). Namun, tidak tersedia dalam bentuk digital ataupun streaming.

Untuk informasi, What Is Love? sendiri merupakan mini album kelima TWICE yang diambil dari judul lagu dengan nama yang sama.

Lagu What is Love? ditulis oleh Park Jin Young merupakan lagu yang asik untuk dance dengan melodi yang ceria.

Liriknya berkisah tentang remaja perempuan yang belajar tentang cinta melalui buku, drama, dan film.

Saat perdana dirilis lagu tersebut menjadi nomor satu di tangga lagu Korea dan music videonya mendapatkan jumlah penonton dengan angka fantastis, yaitu 75,6 Juta viewer terhitung dari awal rilis yaitu 9 April sampai tanggal 30 April.

Tidak ketinggalan juga kabar gembira datang untuk fans TWICE di Indonesia.

Karena girlband beranggotakan 9 orang tersebut akan menyapa penggemar di Tanah Air dengan menggelar konser bertajuk TWICE 2ND TOUR 'TWICELAND ZONE 2: Fantasy Park' IN JAKARTA. Pada 25 Agustus 2018, TWICE dipastikan mengadakan konser di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Tangerang. (edh)

