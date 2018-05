JAKARTA - Nama Boyzone menjadi salah satu pioneer boyband di industri musik dunia. Namun seiring waktu, tampaknya eksistensi Boyband ini mulai meredup. Mereka dikabarkan akan segera membubarkan diri.

Dilansir Sindonews, Boyzone dikabarkan segera merilis album terbarunya tahun ini. Namun, album tersebut menjadi karya terakhir boyband asal Irlandia tersebut.

Boyzone yang digawangi Ronan Keating, Mikey Graham, Shane Lych dan Keith Duffy ini dilaporkan mengakhiri kebersamaan dalam bermusik ini setelah merilis album baru dan menggelar perayaan 25 tahun grup tersebut berdiri.

Album tersebut akan menjadi tribute untuk Stephen Gately yang telah meninggal.

Dari jumlah lagu yang terdapat pada album teranyar nanti akan ada lagu yang belum pernah dirilis dan direkam sebelum Setphen Gatel meninggal.

Selain itu, album terakhir Boyzone ini memuat track yang belum pernah dirilis dan direkam tepat, sebelum Stephen Gately meninggal. Nantinya anggota Boyzone lainnya akan menambahkan vokal mereka pada lagu tersebut.

Dilansir The Sun, album terakhir pelantun No Matter What ini disebut-sebut mendapat bantuan dari musisi muda dunia, Ed Sheeran dan Sam Smith. Kabarnya, album tersebut baru bisa dinikmati pada akhir 2018.

