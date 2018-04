JAKARTA - Tiga tahun sudah Sitkom Tukang Ojek Pengkolan (TOP) menghadirkan hiburan bagi masyarakat Indonesia. Meski ketatnya persaingan sinetron di tanah air. Sitkom garapan MNC Picture ini masih bertahan hingga memasuki episode ke-1.141.

Dalam moment ulang tahunnya ketiga itu, para kru dan pemain Sitkom TOP sedikit membuat terobosan yang menyegarkan yakni para pemain maupun kru diharuskan untuk berbahasa inggris setiap hari Sabtu atau saturday in english day.

Baca Juga: Tukang Ojek Pengkolan Genap 1000 Episode, Sutisna: Awalnya Tidak Menyangka





Selidik punya selidik ide itu datang dari Sutisna alias Andri Sulistiandri yang di dukung dua koleganya bang Ojak alias Eza Yayang dan mas Pur alias Furry Setya.

"Kebetulan pada hari ini itu tepat dengan tiga tahun TOP cuman ada sesuatu yang unik disini, jadi kebiasaan anak-anak hari sabtu itu selalu ada english day jadi anak-anak belajar bahasa Inggris dengan langsung ngomong dengan bahasa inggris itu idenya dari Tisna," kata Purnomo pemain TOP seperti dilansir, Go Spot, Minggu, 29 April 2018.

Tisna sendiri mengungkapkan, ide tersebut datang dari ketidakmampuannya dalam berbahasa inggris sehingga mencoba untuk mengajak para pemain dan kru melakukan itu pada hari Sabtu. "Itu berawal dari karena saya tidak bisa bahasa inggris," terangnya.

Tisna kemudian mencontohkan bagaimana percakapan sesama pemain dengan menggunakan bahasa inggris. Meski terbata-bata hal ini menjadi menarik bahlan tak jarang mengundang tawa para kru dan pemain TOP.

"This is picture, you, you ask? tanya Tisna kepada salah satu pemain. "We must learn everithing, maybe not only english maybe, and psikologi and other," jawabnya.

Tak mau kalah denga Tisna, mas Pur juga melajukan hal serupa dengan mengajak Suparman alias Haji Murot bercakap-cakap. "What do you come from? Tanya Mas Pur, I'm from Indonesia," jawabnya.

Baca Juga: Fitri Ayu Selipkan Doa Miliki Momongan di Resolusi 2018

Sementara itu, Fitri Ayu yang juga oemain Sitkom TOP mengatakan, percakapan yang dilakukan antara kru maupun pemain berjalan dengan normal namun katanya kerap kali para pemain kesulitan sehingga menambah kelucuan tersendiri.

"Jadi kita tetep ngobrol aja kaya biasa kalo ada yang engga ngerti, wait, wait, wait atau buka ini baru ngobrol lagi. Jadi walaupun agak membutuhkan effort lebih gitu untuk ngobrol cuma ee buat bahasa Inggrisnya improve sekali kali oke juga nih," terangnya.

(edi)