JAKARTA - Dalam dunia perfilman tak sedikit isi cerita diambil dari sebuah buku. Lantas bagaimana kah menurut Maudy Ayunda yang telah resmi meluncurkan buku pertamanya yang berjudul Dear Tomorrow?

Menurutnya, pasti terdapat kemungkinan adanya tawaran untuk membuat film dari buku yang ditulis. Namun, pelantun lagu Tiba-Tiba Cinta Datang ini harus memikirkan secara matang karena dirinya tahu betul bagaimana produksi sebuah film.

“Mungkin nanti ke depannya kalau misalnya ada tawaran seperti itu sih kita pasti akan memikirkan secara matang, lebih tepatnya mungkin karena aku juga pernah berada di sebuah produksi film, aku sudah sering melihat interpretasi yang sukses dan interpretasi yang juga tidak, atau juga tim yang bagus dan tim yang tidak,” paparnya saat ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Senin (30/4/2018).

Pemikiran secara matang akan terjadi jika tawaran tersebut datang kepadanya lantaran buku ini berisikan tentang kehidupan pribadinya. Ia akan memikirkan siapa yang akan memerankan tokohnya jika bukunya diangkat menjadi sebuah film, dan dibuat dengan format seperti apa.

“Jadi pastinya kalau dari personally aku lumayan picky ya memberikan ke orang lain, tapi juga ada satu tantangan lagi, yang mungkin harus dipikirin adalah buku ini kalo di film-in akan seperti apa,” ujar Maudy Ayunda.

“Karena is this personal story, nanti maksudnya aku dimainin orang lain atau gimana terus formatnya akan seperti apa. Karena yang tadi aku bilang, it is very inspirative dan nanti ada,” tambahnya.

Namun di balik beberapa pertimbangan yang dipikirkannya, wanita berusia 23 tahun tersebut masih belum bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika bukunya dibuat menjadi sebuah film. Maudy akan lebih dulu menyerahkan kepada pihak yang ingin mengangkat bukunya ke layar lebar.

“Bisa saja sih karena film itu kan bentuknya macam-macam kan, cuma itu satu hal yang aku lemparkan dulu ke orang yang mau membuat ini menjadi film. Rencananya mau seperti apa strukturnya, siapa yang memainkan,” tutur Maudy Ayunda.

“Kalau aku lagi, narsis banget gitu kan. Kalau orang lain juga aneh, kok kayaknya gimana. Jadi pokoknya ada poin-poin yang sebenarnya aku juga masih belum kebayang juga. Tapi sih exciting saja sih,” tutupnya. (lid)

