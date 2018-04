JAKARTA – Anggota boyband asal Korea Selatan, Seungri Bigbang, mengejutkan fans Indonesia. Pasalnya, pada 29 April 2018 Seungri membagikan momennya di Bali dalam akun instagram miliknya @seungriseyo.

Tidak hanya sendiri, ia bersama dengan Matrin Garrix yaitu seorang DJ muda asal Belanda. Diketahui kedatangan Seungri untuk menghadiri pembukaan salah satu bar di Bali, OMNIA.

Dari pantauan Okezone, dalam postingan foto hitam putih tersebut Seungri tampak ingin menjelajahi spot-spot menarik di Bali. Ia menuliskan caption “Thank u @martingarrix hope we catch up soon tell me where is the next spot @bleemusic14 #omniabali 🇮🇩” ujar dia.

Hingga saat ini, foto tersebut menimbulkan banyak reaksi netizen terlihat dari banyaknya like yang mencapai 297,879. Banyak dari mereka khusunya fans Indoensia yang terkejut dengan kedatangan Seungri yang tiba-tiba.

Seperti akun @virna67_ yang mengatakan komentar “Ni anak tiba-tiba aja di bali -_-“

“Dih ni orang tiba-tiba di bali aja. Haruskah rumah gue gotong ke bali,” tutur akun lainnya.

Selain terkejut VIP Indonesia, sebutan fans Bigbang, menyambut hangat kedatangannya di Indonesia. Akun @julietidewi menuturkan “Selamat datang di Indonesia ❤️❤️❤️🇮”

Lebih lanjut, Seungri kerap kali dikabarkan dekat dengan aktris asal Indonesia Raline Shah. Netizen pun mempertanyakan Raline dalam setiap komentar dalam postingan foto tersebut.

Akun femiliayuli mengatakan “Raline Syah nya mannaaaa...”

Kemudian jiaecheeze yang memberikan tagar #RALINESEUNGRI shipper, bukti dukungannya untuk kedekatan Seungri dan Raline Shah.

Hal ini terjawab pada postingan milik @anindyakputri yang juga turut hadir dalam pembukaan OMNIA, dalam foto tersebut nampak Sengri dan Raline Shah berfoto bersama Anindya dan Maria Selena.

Untuk informasi, Raline dikabarkan dekat dengan Seungri setelah foto pemain bintang 5cm tersebut dengan Seungri saat konser Bigbang di Indonesia pada tahun 2015. Ia memposting kedekatannya dengan anggota Bigbang tersebut dalam akun sosial media miliknya.

Kemudian pada Desember 2017, saat perayaan ulang tahun Seungri ke-28 Raline tampak menghadiri acara tersebut dan membagikannya dalam postingan foto di instagram dan instagram story.

Acara tersebut diadakan di Pamalican, Provinsi Palawa, Filipina hanya beberapa teman dekat Seungri yang diundang.

