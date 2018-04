JAKARTA – Seperti kesuksesannya di banyak negara, Avengers: Infinity War juga mendominasi box office Korea sepanjang 27-29 April 2018. Berdasarkan data Badan Perfilman Korea (KOFIC), film arahan Joss Whedon dan Russo bersaudara itu sukses mengumpulkan pendapatan sebesar USD27,68 juta dari penjualan 3,18 juta tiket.

Sejak debut di bioskop Korea pada 25 April 2018, Avengers: Infinity War sukses mengumpulkan total pendapatan sebesar USD39,03 juta dari 4,76 juta penonton. Tayang di 2.553 layar bioskop, Avengers: Infinity War menguasai 95,11 persen market share.

Dengan hasil itu, maka Avengers: Infinity War sukses menggeser Rampage yang selama 2 pekan terakhir berada di puncak box office Korea. Pekan ini, film yang dibintangi Dwayne Johnson tersebut berada di peringkat ketiga dan mengumpulkan USD183.840 dari penjualan 23.079 tiket di 343 layar bioskop.

Apabila dihitung dari waktu debutnya pada 12 April 2018, Rampage sudah mendulang 1,37 juta penonton dan pendapatan sebesar USD11,07 juta. Dengan penghasilan tersebut, film arahan Brad Peyton itu hanya mampu mengisi 0,63 persen komposisi pasar.

Berbeda dengan sekuel sebelumnya, yang mana Captain America (Chris Evans) dan Iron Man (Robert Downey Jr) berseteru, dalam Avengers: Infinity War seluruh superhero akan berkumpul. Maklum, lawan yang mereka hadapi kali ini adalah Thanos (Josh Brolin), musuh terbesar Marvel dari Planet Titan.

Film Intention yang mengisahkan tragedi tenggelamnya Kapal Feri Sewol pada 16 April 2014, masih bertahan di peringkat kedua. Film arahan Kim Ji Yeong tersebut mendulang pendapatan sebesar USD308.001 dari 38.100 penonton.

Debut di hari yang sama dengan Rampage, film Intention mengumpulkan total pendapatan sebesar USD3,68 juta dari 476.207 penonton. Tayang di 376 layar bioskop, Intention mendapatkan market share sebesar 1,05 persen.

Nah, untuk yang penasaran dengan daftar 10 besar box office Korea sepanjang 27-29 April 2018, berikut data lengkapnya seperti dikutip dari KOFIC:

1. Avengers: Infinity War USD27,68 juta

2. Intention USD308,001

3. Rampage USD183.840

4. True Fiction USD183.297

5. Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa USD125.533

6. Dangal USD100.256

7. A Quiet Place USD99.295

8. In The Forest Of HuckyBucky USD55.356

9. What a Man Wants USD26.685

10. Stand by Me USD20.698

